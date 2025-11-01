અમરેલી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ વરસતા ખેડૂતોને ભારે પાક નુકશાન, સહાય આપવા માંગ કરી
કપાસ, મગફળી, સોયાબીન, ડુંગળી સહિતના પાકનો સંપૂર્ણ નાશ થયો છે. અનેક ખેતરોમાં હજુ પણ પાણી ભરાયેલું છે.
અમરેલી : જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદે કાળો કેર મચાવ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસી રહેલા અણસમયના વરસાદે ખેડૂતોના સપના ચકનાચૂર કરી નાખ્યા છે. કપાસ, મગફળી, સોયાબીન, ડુંગળી સહિતના પાકનો સંપૂર્ણ નાશ થયો છે. અનેક ખેતરોમાં હજુ પણ પાણી ભરાયેલું છે અને ખેતરના ગાડા માર્ગો બિસ્માર બની ગયા છે.
ખેડૂતો હવે એક જ માંગ કરી રહ્યા છે. સરકાર સર્વેની વાત છોડીને સીધી સહાય ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરે ત્યારે ધારી પંથકના કમી કેરાળા ગામમાં ખેડૂતોની વ્યથા જાણવા મીડિયાની ટીમ ટ્રેક્ટરના સહારે પહોંચી હતી.
અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા 6 થી 7 દિવસથી કમોસમી માવઠાનો કહેર છે. સતત વરસતા વરસાદે ખેડૂતોના પાકને પૂરતું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. રાજ્યના કૃષિ મંત્રીએ 8 દિવસમાં સર્વે પૂર્ણ કરવાની વાત કરી હતી, પરંતુ આજે સરકાર 20 દિવસમાં સર્વે પૂર્ણ કરવાની વાત કરી રહી છે. ખેડૂતો કહે છે કે હકીકતમાં હજુ ખેતરમાં પ્રવેશવું પણ મુશ્કેલ છે. આવા સમયે સર્વે કરતા પહેલા સહાયની જરૂર છે.
ખેડૂતોની માંગ છે કે જે જેટલું વાવેતર કર્યું છે, એટલી જ સહાય સરકાર સીધી ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરે કેમ કે ખેડૂતોની જમીનો પણ અવિરત વરસાદથી ધોવાઈ ગઈ છે. કપાસ, મગફળી, સોયાબીન, કઠોળ શાકભાજી ના એકપણ પાક બચ્યો નથી. ખેતરોમાં જઈ શકીએ તેવી સ્થિતિ નથી, ત્યારે ડીઝીટલ સર્વેના ગતકડા બંધ કરીને સીધી ખેડૂતોને સહાય કરે બાકી સર્વે વાળા સુટબુટમાં ખેતરો સુધી પહોંચી શકે તેવી સ્થિતિ નથી, તેવી હૈયા વરાળો ખેડૂતોએ વ્યક્ત કરી હતી.
અમરેલી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોને મોટાપાયે નુકસાન પહોંચ્યું છે. કપાસ, મગફળી, ડુંગળી અને સોયાબીનના પાકનું કચરઘાણ નીકળી ગયું છે. ખેતરો હજુ પણ પાણીથી ભરાયેલા છે, જેના કારણે નવા વાવેતરનો વિચાર પણ ખેડૂતો કરી શકતા નથી. રાજ્ય સરકાર વારંવાર સર્વેની વાત કરે છે, પરંતુ ખેડૂતોની સ્પષ્ટ માંગ છે કે સર્વેની પ્રક્રિયા વિના સીધી સહાય ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે તેવી લાગણીઓ વ્યક્ત કરી છે.
