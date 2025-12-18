અમરેલી: ધારીના ખેડૂત પાસેથી ખંડણી વસૂલવા મામલે પોલીસે શરુ કરી તપાસ, 2 શખ્સોની અટકાયત
ખંડણી ન આપે તો ખેડૂતને અભદ્ર ગાળો આપી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી.
Published : December 18, 2025 at 6:21 PM IST
અમરેલી : ધારી તાલુકાના દલખાણીયા ગામમાં જમીન વેચનાર જયસુખ સુખડીયા નામના ખેડૂત પાસેથી ખંડણી માંગવાની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. ખેડૂત દ્વારા પોતાની 12 વિઘા જમીન વેચાયા બાદ મળેલા નાણાંમાંથી બે શખ્સોએ ખંડણીની માંગ કરી હતી. ખંડણી ન આપે તો ખેડૂતને અભદ્ર ગાળો આપી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી.
ખેડૂત પાસે બળજબરીથી રૂપિયા વસુલ કરતા પોલીસ ફરિયાદ
આ બંને શખ્સોએ બળજબરીથી ખેડૂતના ખાતામાંથી રૂપિયા 5 લાખ ટ્રાન્સફર કરાવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ખંડણી માંગનાર રાજુ સુખડિયા અને જનાભાઈ વાળા વિરુદ્ધ ખેડૂત દ્વારા પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. ફરિયાદના આધારે પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરી બંને ખંડણીખોર શખ્સોની અટકાયત કરી છે.
"જયસુખભાઈ સુખડીયા નામના ખેડૂતે ધારી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરીયાજ નોંધાવી છે. પોતની જમીન વેચાણ કર્યા બાદ આ કામમાં એજન્ટ રાજેશભાઈ સુખડીયા અને જનકભાઈ વાળા જેમણે આ વેચાવી હતી અને 60 હજાર રુપિયા દલાલી નક્કી કર્યો હતા, પરંતુ આ કામમાં બંને દલાલોએ 5 લાખ વસુલ્યા હતા. જે અનુસંધાને ખેડૂત ફરીયાદીએ ધારી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરીયાદ નોંધાવી હતી. હાલ બંને આરોપીની અટકાયત કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે." - અશોક સિંહ ગોહિલ, Dysp અમરેલી
આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે, અહીં જમીન જયસુખભાઈ નામના ખેડૂતોની વેચાઈ હતી. જેથી દલાલી રૂપે આ બંને આરોપીને 60 હજાર રૂપિયા ચૂકવવાના હતા, ત્યારે બંને દલાલોએ દલાલીની રકમ નહીં લઈ અને ખેડૂત પાસેથી ધાકધમકી અને મારવાની ધમકી આપી હતી.
ખેડૂત પાસેથી પરાણે બળજબરીથી તેના ખાતામાંથી પાંચ લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર પણ કરાવી લીધા હતા. જેથી દલખાણીયાના ખેડૂતે ધારી પોલીસ સ્ટેશનમાં પહોંચીને આ બંને વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. ફરિયાદ દાખલ થતા જ ધારી પોલીસે હાલ આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે આગળની તપાસ શરુ કરી છે.
