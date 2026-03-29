અમરેલી જિલ્લામાં ફરી ભૂકંપનો આંચકો, ખાંભા ગીર પંથકમાં લોકોમાં ભયનો માહોલ
Published : March 29, 2026 at 8:11 PM IST
અમરેલી : જિલ્લામાં ફરી એકવાર ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાતા ખાંભા ગીર પંથકમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. આજે વહેલી સવારે આશરે 4 વાગ્યાને 10 મિનિટે નાના વિસાવદર, નાની ધારી, ઇંગોરાળા, અનિડા સહિતના ગામોમાં ધરતી ધ્રુજી ઉઠતા લોકો ચોંકી ગયા હતા. અચાનક આવેલા આંચકાને કારણે ઘણા લોકો ઘરમાંથી બહાર દોડી આવ્યા હતા અને થોડીવાર માટે ગભરાટની સ્થિતિ જોવા મળી હતી.
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, આ ભૂકંપની તીવ્રતા 3.1 મેગ્નિટ્યુડ નોંધાઈ છે. ભલે આ આંચકો તીવ્ર ન ગણાય, પરંતુ સતત આવી રહેલા આંચકાઓને કારણે લોકોમાં ભય અને અનિશ્ચિતતા વધી રહી છે. સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ અથવા મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયાની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ નથી.
ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ અમરેલીથી આશરે 46 કિલોમીટર દક્ષિણ-દક્ષિણ પશ્ચિમ દિશામાં નોંધાયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ગાંધીનગર સ્થિત સીસ્મોલોજી વિભાગ દ્વારા પણ આ ઘટનાની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે.
ખાસ નોંધનીય બાબત એ છે કે ખાંભા ગીર વિસ્તારના ગામોમાં છેલ્લા એક અઠવાડિયા દરમિયાન વારંવાર ભૂકંપના આંચકા અનુભવાઈ રહ્યા છે. જેના કારણે ગ્રામજનોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે અને લોકો રાત્રિના સમયે પણ સાવચેત બની રહ્યા છે. ઘણા પરિવારો ઘર બહાર ખુલ્લી જગ્યાએ સમય પસાર કરી રહ્યા હોવાની માહિતી પણ મળી રહી છે.
સ્થાનિક લોકો દ્વારા તંત્ર પાસે યોગ્ય માર્ગદર્શન, તપાસ અને જરૂરી સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવાની માંગ ઉઠી રહી છે. નિષ્ણાતોના મતે આ વિસ્તારમાં ભૂગર્ભીય ચળવળના કારણે નાના આંચકાઓ અનુભવાઈ શકે છે, પરંતુ સતત આંચકાઓને ધ્યાનમાં રાખીને સતર્ક રહેવાની જરૂરિયાત વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હાલ પ્રશાસન દ્વારા પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે ખાસ કરી અભ્યારણ આસપાસ સતત ભૂકંપના આંચકા અનુભવાઈ રહ્યા છે. નીતિયાળાને રહેવાસી શાહિદે જણાવ્યું હતું કે, ભૂકંપ આવતા અમે ઘરની બહાર નીકળી જઈએ છીએ અને હવે અમે લોકોને આ ભૂકંપથી ભય લાગી રહ્યો છે. ઉનાળાનો સમય છે જેથી લોકો વધુ ડરી રહ્યા છે.
