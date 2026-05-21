અમરેલી: ડીઝલ ન મળતા ખેડૂતોએ હાઇવે ચક્કાજામ કર્યો, ઉગ્ર આંદોલનની આપી ચીમકી

ટ્રેક્ટર અને ડીઝલના કેરબા લઈને ખેડૂતો લાઈનમાં ઉભા રહેતા હોવાના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 21, 2026 at 1:30 PM IST

અમરેલી : જિલ્લામાં ડીઝલની ગંભીર અછત વચ્ચે ખેડૂતોનો રોષ હવે રસ્તા ઉપર ફાટી નીકળ્યો છે. રાજુલા-સાવરકુંડલા રોડ ઉપર આવેલ પેટ્રોલપંપ ખાતે વહેલી સવારથી જ ડીઝલ મેળવવા ખેડૂતોની લાંબી કતારો લાગી હતી. છેલ્લા પાંચ દિવસથી સતત ડીઝલની તંગી રહેતા ખેડૂતો ભારે પરેશાનીનો સામનો કરી રહ્યા છે. 40 ડિગ્રીથી વધુ તાપમાન વચ્ચે અંદાજે એક કિલોમીટર સુધી ટ્રેક્ટર અને ડીઝલના કેરબા લઈને ખેડૂતો લાઈનમાં ઉભા રહેતા હોવાના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા.

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે હાલ ખેતીની સિઝન નજીક હોવાથી ખેતરમાં ખેડકામ, વાવણી પૂર્વ તૈયારી અને ખેતી મશીનરી માટે ડીઝલ અત્યંત જરૂરી બન્યું છે. ટ્રેક્ટર, પંપસેટ અને અન્ય કૃષિ સાધનો ડીઝલ વગર બંધ પડી જતાં ખેતીવાડી ઉપર સીધી અસર પડી રહી છે. દિવસ-રાત પેટ્રોલપંપ ઉપર ઉભા રહેવા છતાં પૂરતું ડીઝલ ન મળતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ ફેલાયો હતો. અંતે કંટાળેલા ખેડૂતો પેટ્રોલપંપ પરથી સીધા પીપાવાવ-રાજુલા સ્ટેટ હાઈવે ઉપર આવી ચડ્યા હતા અને વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કર્યું હતું.

આંબરડી ગામના ઉપસરપંચ મહેશભાઈ ચોરવડિયાએ જણાવ્યું કે, "જો આ રીતની પરિસ્થિતિ રહી તો કટોકટી જેવું સર્જાય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. ખેડૂતોને હાલ ખેતીની સિઝન માથે છે. અત્યારે ખેડૂતોને ખાસ કરીને ખેડ કરવાની હોય છે. જેથી ડીઝલની ટ્રેક્ટરની ખાસ જરૂર હોય છે, ત્યારે ખેડૂતો સતત લાઈનમાં ઊભા રહી તો પણ ઓછા પ્રમાણમાં ડીઝલ આપે છે. જેથી ખેડૂતોને હાલ ખૂબ મુશ્કિલબત વેચવાનો વારો આવી રહ્યા છે."

ખેડૂતોએ ટ્રેક્ટરો હાઈવે વચ્ચે રાખી ચકાજામ કરતા વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી. હજારો વાહનો રસ્તા ઉપર અટવાઈ જતા મુસાફરોને પણ ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી હતી. વિરોધ દરમિયાન ખેડૂતો દ્વારા "ખેડૂતોને દરરોજ પૂરતું ડીઝલ આપો" જેવી માંગ સાથે સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે સરકાર અને તંત્ર તાત્કાલિક ડીઝલ પુરવઠો સામાન્ય કરે નહીં તો આગામી દિવસોમાં વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે.

હાઈવે ઉપર ચકાજામની સ્થિતિ સર્જાતા સ્થાનિક તંત્ર, પોલીસ અને અધિકારીઓ દોડી ગયા હતા અને ખેડૂતોને સમજાવવાના પ્રયાસો હાથ ધરાયા હતા. જોકે ખેડૂતો ડીઝલની નિયમિત ઉપલબ્ધતા અંગે લેખિત ખાતરીની માંગ સાથે અડગ રહ્યા હતા.

