અમરેલી જિલ્લામાં ડીઝલ મુદ્દે કલેક્ટરની અપીલ, "અફવાઓમાં ન આવો, પૂરતી સપ્લાય ચાલુ છે"
Published : May 22, 2026 at 4:15 PM IST
અમરેલી : જિલ્લામાં છેલ્લા પાંચેક દિવસથી પેટ્રોલ અને ખાસ કરીને ડીઝલની અછત અંગે ઉભી થયેલી પરિસ્થિતિ વચ્ચે જિલ્લાના વિવિધ પેટ્રોલપંપો પર ખેડૂતો અને વાહનચાલકોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે. ખેતીની સિઝન શરૂ થતાં ટ્રેક્ટર અને કૃષિ ઉપયોગ માટે ડીઝલની માંગ વધતા અનેક વિસ્તારોમાં વહેલી સવારથી જ ખેડૂતો પેટ્રોલપંપો ઉપર ઉમટી પડતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ સમગ્ર પરિસ્થિતિને લઈને અમરેલી જિલ્લા કલેક્ટર વિકલ્પ ભારદ્વાજ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે.
ખેડૂતો માટે હાલનો સમય ખેતીની દૃષ્ટિએ અત્યંત મહત્વનો હોવાથી ટ્રેક્ટર અને કૃષિ સાધનો માટે ડીઝલની માંગ વધી રહી છે. અનેક તાલુકા મથકો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખેડૂતો વહેલી સવારથી ટ્રેક્ટર લઈને પેટ્રોલપંપ પર લાઈનમાં ઉભા રહેતા જોવા મળી રહ્યા છે. કેટલીક જગ્યાએ લાંબી કતારોને કારણે ટ્રાફિક જેવી પરિસ્થિતિ પણ સર્જાઈ રહી છે.
કલેક્ટર વિકલ્પ ભારદ્વાજે જિલ્લાના નાગરિકો અને ખેડૂતોને અપીલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "કોઈપણ પ્રકારની અફવાઓમાં ધ્યાન ન આપે. જિલ્લામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની સપ્લાય નિયમિત રીતે ચાલુ છે અને રાજ્ય સરકાર તરફથી પણ પૂરતા પ્રમાણમાં ઈંધણનો જથ્થો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં અછત અંગે ફરિયાદો ઉઠતા તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. પેટ્રોલપંપ સંચાલકોને સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે કે ડીઝલનો બિનજરૂરી સંગ્રહ ન કરવામાં આવે તેમજ સામાન્ય નાગરિકો અને ખેડૂતોને સરળતાથી ઈંધણ મળી રહે તે માટે વ્યવસ્થા જાળવવામાં આવે."
કલેક્ટરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "મામલતદાર અને પુરવઠા વિભાગની ટીમો સતત જિલ્લાભરના પેટ્રોલપંપો પર નજર રાખી રહી છે. વિવિધ સ્થળોએ અધિકારીઓ દ્વારા પેટ્રોલપંપોની મુલાકાત લઈને સ્ટોક અને સપ્લાયની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે."
જિલ્લામાં ઉભી થયેલી આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે કલેક્ટરે ફરી એકવાર લોકોને શાંતિ જાળવવા, ગભરાટમાં વધુ પ્રમાણમાં ડીઝલ ભરાવવાનું ટાળવા અને તંત્ર સાથે સહકાર આપવા અપીલ કરી છે. જિલ્લા તંત્રના જણાવ્યા મુજબ, આગામી દિવસોમાં પણ પેટ્રોલ-ડીઝલની સપ્લાય સતત ચાલુ રહેશે અને જરૂરી જથ્થો ઉપલબ્ધ રહે તે માટે રાજ્ય સરકાર સાથે સતત સંકલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
