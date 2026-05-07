અમરેલી : સિંહોની પજવણીનો વીડિયો વાયરલ થતા વન વિભાગ હરકતમાં, ઉચ્ચકક્ષાએથી તપાસના આદેશ

વાયરલ વીડિયોમાં કેટલાક શખ્સો કાર દ્વારા સિંહની પાછળ દોડાવતા અને સિંહને પરેશાન કરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

Published : May 7, 2026 at 4:50 PM IST

અમરેલી : જિલ્લામાં એશિયાટિક સિંહોની સુરક્ષા સામે ફરી એકવાર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. સોશિયલ મીડિયામાં સિંહોની પજવણી કરતો એક વીડિયો વાયરલ થતાં વન વિભાગ હરકતમાં આવ્યું છે. વાયરલ વીડિયોમાં કેટલાક શખ્સો કાર દ્વારા સિંહની પાછળ દોડાવતા અને સિંહને પરેશાન કરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઘટના પર્યાવરણ પ્રેમીઓમાં ભારે રોષ ફેલાવ્યો છે.

અમરેલી જિલ્લામાં સૌથી વધુ સિંહો વસવાટ કરે છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી સિંહ દર્શનના નામે સિંહોની પજવણીના બનાવોમાં ચિંતાજનક વધારો થયો હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. વાયરલ વીડિયોમાં સિંહની ખૂબ નજીક જઈ કાર દોડાવવામાં આવી રહી હોવાનું દેખાતા સિંહોની સુરક્ષા અને વન વિભાગની કામગીરી સામે સવાલો ઊભા થયા છે.

પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ, વાયરલ વીડિયો અમરેલી જિલ્લાના રેવન્યુ વિસ્તારનો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. ધારી ગીર પૂર્વના ડીસીએફ વિકાસ યાદવે સમગ્ર મામલે ગંભીર નોંધ લઈ તપાસના આદેશ આપ્યા હતા. ત્યારબાદ જુનાગઢના સીએફ રામ રતન નાલાના માર્ગદર્શન હેઠળ વિશેષ તપાસનિય ટીમની રચના કરવામાં આવી છે.

તપાસ માટે ઉના એસી એફ, ખાંભા મોબાઈલ સ્ક્વોડના આરએફઓ, આરએફઓ ટાસ્ક જુનાગઢ તેમજ ગીર ગઢડા ગીર પશ્ચિમ વન વિભાગના આરએફઓને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. એક એસી એફ અને ત્રણ આરએફઓની ટીમ સમગ્ર ઘટનાની તપાસ હાથ ધરશે અને વાયરલ વીડિયોના આધારે આરોપીઓ સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો શરૂ કરાયા છે.

સોશિયલ મીડિયામાં સતત સિંહોની નજીક જઈ વીડિયો બનાવવાના તેમજ પજવણીના બનાવો સામે આવતા હોવા છતાં કડક કાર્યવાહી ન થતા પજવણીખોરો બેફામ બન્યા હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે. સિંહોની સુરક્ષા માટે જવાબદાર વન વિભાગને ખુલ્લી ચેલેન્જ આપતા આવા તત્વો સામે હવે કડક કાર્યવાહી થાય તેવી પર્યાવરણ પ્રેમીઓ માંગ ઉઠાવી રહ્યા છે.

