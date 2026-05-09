અમરેલી: આ ગામના ખેડૂતે એક જ આંબા ઉપર ઉગાડી 14 પ્રકારની કેરી, નવાબી કાળની કેરીઓ પણ લુમેઝુમે
ખેડૂત ઉકાભાઈ ભટ્ટીએ પોતાના એક જ આંબાના વૃક્ષ પર 14 પ્રકારની અલગ અલગ કેરીઓ ઉગાડી ખેતી ક્ષેત્રે નવી ક્રાંતિ સર્જી છે.
Published : May 9, 2026 at 2:04 PM IST|
Updated : May 9, 2026 at 2:37 PM IST
અમરેલી : જિલ્લો સમગ્ર ગુજરાતમાં ગીરની પ્રખ્યાત કેસર કેરી માટે ઓળખાય છે. ધારી તાલુકાના નાનકડા ડીટલા ગામના એક પ્રગતિશીલ ખેડૂતે ખેતી ક્ષેત્રે અનોખો પ્રયોગ કરી સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ડીટલા ગામના ખેડૂત ઉકાભાઈ ભટ્ટીએ પોતાના એક જ આંબાના વૃક્ષ પર 14 પ્રકારની અલગ અલગ કેરીઓ ઉગાડી ખેતી ક્ષેત્રે નવી ક્રાંતિ સર્જી છે.
ખેડૂત ઉકાભાઈ ભટ્ટીએ ગીરની પ્રખ્યાત કેસર કેરીની સાથે અન્ય 13 જેટલી વિવિધ જાતની કેરીઓની કલમો એક જ વૃક્ષ પર સફળતાપૂર્વક રોપી છે. હાલ કેરીની સીઝન દરમિયાન આ વૃક્ષ પર અલગ અલગ રંગ, સ્વાદ અને આકાર ધરાવતી કેરીઓ લટકતી જોવા મળી રહી છે. જેને જોવા માટે આસપાસના ગામો ઉપરાંત દૂર દૂરથી લોકો પણ ડીટલા ગામે પહોંચી રહ્યા છે.
આ 14 પ્રકારની કેરીઓમાં ખાસ કરીને નવાબી કાળમાં જાણીતી રહેલી અને હાલ લુપ્ત થવાના આરે આવેલી દુર્લભ કેરીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત કેટલીક કેરીઓ ગુજરાત બહારની પ્રજાતિની હોવાનું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે. એક જ આંબાના વૃક્ષ પર આવી વિવિધ જાતોની કેરીઓ ઉગાડવા પાછળ ખેડૂત ઉકાભાઈએ વર્ષો સુધી મહેનત અને સંશોધન કર્યું હોવાનું જાણવા મળે છે.
આ આંબા પર હાલમાં કેસર, લંગડો, બદામી, ગુલાબી, રસબરી, જમાદાર, કાળો જમાદાર, હાફૂસ, તોતાપુરી સહિતની અનેક કેરીઓનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે. દરેક કેરીનો સ્વાદ, રંગ અને સુગંધ અલગ હોવાથી આ વૃક્ષ ખેતીપ્રેમીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
સામાન્ય રીતે એક આંબા પર એક જ પ્રકારની કેરી જોવા મળે છે, પરંતુ ઉકાભાઈ ભટ્ટીએ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ અને કલમ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરીને એક જ વૃક્ષ પર અનેક જાતની કેરીઓ ઉગાડી અનોખું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. આ પ્રયોગથી અન્ય ખેડૂતો પણ પ્રેરાઈ રહ્યા છે અને ખેતીમાં નવી ટેકનિક અપનાવવા ઉત્સાહિત બન્યા છે.
નાનકડા ગામમાં રહેતા આ પ્રગતિશીલ ખેડૂતનો પ્રયાસ આજે સમગ્ર પંથકમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. કૃષિ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકો આ પ્રયોગને ખેતી ક્ષેત્રે સંશોધન અને સંવર્ધનનું ઉત્તમ ઉદાહરણ ગણાવી રહ્યા છે. સાથે સાથે લુપ્ત થતી કેરીઓની જાતોને બચાવવા માટે ઉકાભાઈ ભટ્ટીનો આ પ્રયાસ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
