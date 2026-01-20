ETV Bharat / state

અમરેલી ઠંડુગાર, જિલ્લાનું તાપમાન 9.6 ડિગ્રી નોંધાયું, લોકો ઠુઠવાયા

નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે ગુજરાતમાં અમરેલી એકમાત્ર એવું હવામાન મથક રહ્યું છે, જ્યાં પારો 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી નીચે ગગડ્યો હતો.

અમરેલી જિલ્લો ઠંડીમાં ઠૂંઠવાયો
અમરેલી જિલ્લો ઠંડીમાં ઠૂંઠવાયો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 20, 2026 at 1:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી : રાજ્યભરમાં કડકડતી ઠંડીનો પ્રકોપ વધ્યો છે, ત્યારે અમરેલી જિલ્લો ઠંડીના કારણે ઠૂંઠવાઈ ગયો છે. રવિવારની રાત્રે અને વહેલી સવારે અમરેલી જિલ્લામાં લઘુત્તમ તાપમાન 9.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાતા અમરેલી રાજ્યમાં સૌથી ઠંડુ સ્થળ બન્યું છે. ખાસ નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે ગુજરાતમાં અમરેલી એકમાત્ર એવું હવામાન મથક રહ્યું છે, જ્યાં પારો 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી નીચે ઉતર્યો હતો.

કડકડતી ઠંડીના કારણે અમરેલી જિલ્લાના જનજીવન પર સીધી અસર જોવા મળી રહી છે. વહેલી સવારે ઠંડીની સાથે ગાઢ ધુમ્મસ છવાતા રોડ-રસ્તાઓ પર વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ઠંડીથી બચવા લોકો રાત્રિ દરમિયાન તાપણાનો સહારો લેતા નજરે પડ્યા.

અમરેલી જિલ્લો ઠંડીમાં ઠૂંઠવાયો (ETV Bharat Gujarat)

માત્ર મનુષ્ય જ નહીં પરંતુ પશુ-પક્ષીઓમાં પણ ઠંડીની અસર સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળી. અનેક જગ્યાએ પશુઓ માનવીના નજીક આવીને ઠંડી ઉડાડતા જોવા મળ્યા હતા. ગામડાઓમાં લોકો સાથે પશુઓ પણ તાપણાની આસપાસ બેઠા હોય તેવા દ્રશ્યો સામાન્ય બન્યા હતા.

ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના આંકડા મુજબ રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ તાપમાનમાં ફેરફાર નોંધાયો છે. ભૂજમાં લઘુત્તમ તાપમાન 4.8 ડિગ્રી નોંધાયું હતું, જ્યારે મહત્તમ તાપમાન 15.6 ડિગ્રી રહ્યું હતું. જોકે સામાન્ય રીતે રાજ્યનું સૌથી ઠંડુ ગણાતું કચ્છનું નલિયા આ વખતે અપવાદરૂપ રહ્યું, જ્યાં લઘુત્તમ તાપમાન 11.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જે સામાન્ય કરતાં 1.7 ડિગ્રી વધારે હતું.

અમરેલી જિલ્લો ઠંડીમાં ઠૂંઠવાયો
અમરેલી જિલ્લો ઠંડીમાં ઠૂંઠવાયો (ETV Bharat Gujarat)

રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં રાત્રિઓ તુલનાત્મક રીતે ગરમ રહી હતી. અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 14.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જે સામાન્ય કરતાં 2.2 ડિગ્રી વધારે હતું.

અમરેલીમાં અચાનક વધેલી ઠંડીને કારણે લોકોમાં સાવચેતી વધારી છે. સામાન્ય રીતે સમશીતોષ્ણ તાપમાનવાળું અમરેલી જિલ્લો આટલી કડકડતી ઠંડી અનુભવતો ન હોવાના કારણે લોકો ગરમ કપડાં, તાપણા અને અન્ય ઉપાયોનો સહારો લઈ રહ્યા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસોમાં પણ વહેલી સવારે ઠંડી યથાવત રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ઠંડી ઓછી અને ગરમ કપડાના ભાવો વધુ, તિબેટથી આવેલા ગરમ કપડાના વેપારીઓ જોઈ રહ્યા છે ગ્રાહકોની રાહ
  2. જમ્મુ-કાશ્મીરમાં હાડ થીજવતી ઠંડી, ગુલમર્ગમાં માઈનસ 2 ડિગ્રી તાપમાન

TAGGED:

AMRELI COLD TEMPERATURE
AMRELI NEWS
AMRELI
GUJARAT WEATHER
AMRELI DISTRICT COLD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.