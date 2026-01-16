ETV Bharat / state

અમરેલીની વિદ્યાસભા કોલેજમાં ABVPનો હલ્લાબોલ, વિદ્યાર્થિનીઓની છેડતીના આરોપ મુદ્દે ગીરીશ ભીમાણી સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ

વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે છેડતી કર્યાના આક્ષેપોને લઈ ABVP આક્રમક બન્યું હતું અને કોલેજ કેમ્પસમાં હલ્લાબોલ કર્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 16, 2026 at 4:11 PM IST

અમરેલી : જિલ્લામાં વિદ્યાસભા સંચાલિત BCA કોલેજમાં અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ (ABVP) દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. નિયામક ગીરીશ ભીમાણી દ્વારા વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે છેડતી કર્યાના આક્ષેપોને લઈ ABVP આક્રમક બન્યું હતું અને કોલેજ કેમ્પસમાં હલ્લાબોલ કર્યો હતો.

ABVPના કાર્યકરો અને વિદ્યાર્થીઓએ BCA કોલેજના કમ્પાઉન્ડમાં રામધૂન બોલાવી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. “ગીરીશ ભીમાણી હાય હાય”ના નારા સાથે ABVP દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ યોજવામાં આવી હતી. વિદ્યાર્થી સંગઠનનો આક્ષેપ છે કે ગીરીશ ભીમાણીએ રાજસ્થાનના આબુ ખાતે પ્રવાસ દરમિયાન પાંચ વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે છેડતી કરી હતી.

ABVPના જણાવ્યા મુજબ આબુ ખાતે આવેલા એક આઇસક્રીમ પાર્લરમાં ગીરીશ ભીમાણી દ્વારા પાંચ વિદ્યાર્થિનીઓની છેડતી કરવામાં આવી હતી. આ ઘટનાનો છેડતી કરતો હોવાનું કહેવાતો વીડિયો ABVP દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો હોવાનું પણ જણાવાયું છે.

વિદ્યાર્થી સંગઠનનો આરોપ છે કે ઘટનાને ઘણા દિવસો વીતી ગયા હોવા છતાં હજુ સુધી પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ નથી. આ મામલે તાત્કાલિક પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ અને દોષિત સામે કડક કાર્યવાહી થાય તેવી માંગ સાથે ABVP દ્વારા સૂત્રોચાર કરવામાં આવ્યા હતા. ABVPએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જ્યાં સુધી પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ યોગ્ય કાર્યવાહી નહીં થાય ત્યાં સુધી તેમનો વિરોધ ચાલુ રહેશે.

નોંધનીય છે કે 12 તારીખના રોજ અમરેલી વિદ્યાસભામાંથી માઉન્ટ આબુ વિદ્યાર્થીઓનો પ્રવાસ યોજાયો હતો. જેમાં કોલેજના નિયામક તરીકે ફરજ બજાવતા ગિરીશ ભીમાણી દ્વારા કોઈ કેફ કેફી પીણું પી વિદ્યાર્થીનીઓ સાથે બીભસ્તર હરકત કરી હોવાનું હાલ ABVPના સદસ્યોએ આક્ષેપ લગાવ્યો હતો. આ મામલો પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો છે, ત્યારે હજુ સુધી કોઈ ફરિયાદ પણ થઈ નથી, પરંતુ આ આક્ષેપો બાદ ગિરીશ ભીમાણી જે કોલેજમાં નિયામક છે, એ નિયામકને તમામ તેમના પદ પરથી કોલેજ પ્રશાશન તરફથી સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે.

