સાવરકુંડલાના કાંટા ઉદ્યોગ પર મંદીનો માર, વેપારીઓએ સરકાર પાસે કરી આ માંગ

એક સમય એવો હતો કે સમગ્ર દેશમાં મેન્યુઅલ વજન કાંટા મુખ્યત્વે સાવરકુંડલામાં જ બનતા અને દેશ-વિદેશમાં તેની માંગ રહેતી હતી.

સાવરકુંડલાના કાંટા ઉદ્યોગ પર મંદીનો માર
સાવરકુંડલાના કાંટા ઉદ્યોગ પર મંદીનો માર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 1:48 PM IST

અમરેલી : સાવરકુંડલા શહેરે એક સમય એવો જોયો હતો, જ્યારે અહીં બનેલા વજન કાંટા માત્ર ગુજરાતમાં નહીં, પરંતુ સમગ્ર ભારતભરમાં ઓળખ અને વિશ્વસનીયતાનું પ્રતિક ગણાતા હતા. અંદાજે સો વર્ષથી વધુ સમયથી સાવરકુંડલામાં પરંપરાગત રીતે વજન કાંટા બનાવવાનો ઉદ્યોગ વિકસ્યો હતો. એક સમય એવો હતો કે સમગ્ર દેશમાં મેન્યુઅલ વજન કાંટા મુખ્યત્વે સાવરકુંડલામાં જ બનતા અને દેશ-વિદેશમાં તેની માંગ રહેતી હતી.

શહેરમાં આ ઉદ્યોગ માટે સૈંકડો કારખાનાઓ કાર્યરત હતા. કોરોના કાળ પહેલાં સાવરકુંડલામાં આશરે 400 જેટલા નાના-મોટા યુનિટોમાં વજન કાંટા બનાવવાનું કામ થતું હતું. દરેક કારખાનામાં સરેરાશ 20 થી 25 જેટલા કુશળ કારીગરો કાર્યરત રહેતા, જેના કારણે મોટી સંખ્યામાં પરિવારોને રોજગારી મળતી હતી.

આ ઉદ્યોગ સાવરકુંડલાની આર્થિક ઓળખ બની ગયો હતો, પરંતુ સમય સાથે ટેક્નોલોજીમાં આવેલા બદલાવ અને બજારમાં ડિજિટલ તથા ઇલેક્ટ્રોનિક વજન કાંટાઓના પ્રવેશ બાદ પરંપરાગત મેન્યુઅલ વજન કાંટાની માંગ સતત ઘટતી ગઈ. હાલ પરિસ્થિતિ એવી છે કે મેન્યુઅલ વજન કાંટા બનાવવાનું લગભગ બંધ થઈ ગયું છે અને તેની જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રીક તથા ડિજિટલ વજન કાંટા બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, છતાં તેમાં પણ મર્યાદિત કામ જ ઉપલબ્ધ છે.

આ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા વેપારીઓ અને કારખાનાદારોનું કહેવું છે કે સરકારી ટેક્સ વ્યવસ્થા, ખાસ કરીને જીએસટી સહિતના વિવિધ કરનો ભાર પણ આ ઉદ્યોગ માટે મોટું કારણ બન્યો છે. વધતા ખર્ચ, ઘટતી માંગ અને સ્પર્ધાના કારણે આ ઉદ્યોગ ધીમે ધીમે મૃતપ્રાય બની રહ્યો છે. પરિણામે એક સમયના 400 યુનિટોમાંથી હાલ માત્ર આશરે 100 જેટલા યુનિટ જ કાર્યરત રહ્યા છે.

રોજગારીની દૃષ્ટિએ પણ સ્થિતિ ગંભીર બની છે. જે કારખાનાઓમાં પહેલાં 20-25 કારીગરો કામ કરતા હતા, ત્યાં હવે માત્ર 4 થી 5 કારીગરો જ કાર્યરત છે. ઘણા કુશળ કામદારોને રોજગારી ગુમાવવી પડી છે અને તેઓ અન્ય વ્યવસાય તરફ વળવા મજબૂર બન્યા છે. સાવરકુંડલાના વજન કાંટા જે એક સમય દેશ-વિદેશમાં વખણાતા હતા, તે ઉદ્યોગ આજે પોતાના અસ્તિત્વ માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે.

સ્થાનિક વેપારીઓ સરકાર પાસે માંગ કરી રહ્યા છે કે પરંપરાગત ઉદ્યોગને બચાવવા માટે ખાસ સહાય, ટેક્સમાં રાહત અને નવી ટેક્નોલોજી સાથે તાલમેલ બેસાડવા માટે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે, જેથી સાવરકુંડલાનો સદી જુનો વજન કાંટા ઉદ્યોગ ફરી એકવાર જીવંત બની શકે અને સ્થાનિક યુવાનોને રોજગારી મળી રહે.

