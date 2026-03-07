અમરેલી: સાવરકુંડલામાં "વોક ફોર હર" આરોગ્ય જાગૃતિ અભિયાનનું અનોખું આયોજન, નિશુલ્ક બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગની વ્યવસ્થા
Published : March 7, 2026 at 8:30 PM IST
અમરેલી : સાવરકુંડલા શહેરમાં મહિલાઓના આરોગ્ય અંગે જાગૃતિ લાવવા માટે “વોક ફોર હર” નામે અનોખું અભિયાન યોજાયું હતું. આ અભિયાનનું આયોજન લલ્લુભાઈ શેઠ આરોગ્ય મંદિર અને આશીર્વાદ ફાઉન્ડેશન અમદાવાદના સંયુક્ત ઉપક્રમે કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ મહિલાઓમાં બ્રેસ્ટ કેન્સર અંગે જાગૃતિ ફેલાવવાનો અને વહેલી તકે નિદાન માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો હતો.
આ અભિયાન અંતર્ગત સાવરકુંડલા શહેરમાં કોલેજ પરિસરથી રેલીનું પ્રસ્થાન કરવામાં આવ્યું હતું. રેલી શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર ફરી અને સમગ્ર શહેરમાં કેન્સર અંગે જાગૃતિ ફેલાવવામાં આવી. આ કાર્યક્રમમાં અંદાજે 300 જેટલા લોકો ઉત્સાહપૂર્વક જોડાયા હતા અને મહિલાઓના આરોગ્ય માટે સંદેશો આપતા બેનરો અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે લોકોને જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા.
આ કાર્યક્રમની વિશેષતા એ હતી કે “વોક ફોર હર” અભિયાન અંતર્ગત જે મહિલાઓએ 5000 પગલાં (સ્ટેપ્સ) પૂર્ણ કર્યા હશે, તેમની માટે બ્રેસ્ટ કેન્સરનું નિશુલ્ક નિદાન કરવામાં આવશે. આ માટે મેમોગ્રાફી, સોનોગ્રાફી તેમજ અન્ય જરૂરી સ્ક્રિનિંગ સંપૂર્ણપણે વિના મૂલ્યે કરવામાં આવશે, જેથી મહિલાઓ વહેલી તકે આરોગ્ય ચકાસણી કરાવી શકે અને ગંભીર બીમારીથી બચી શકે.
આ અંગે માહિતી આપતા લલ્લુભાઈ શેઠ આરોગ્ય મંદિરના સુપ્રીમ ટેન્ડેન્ટ ડૉ. પ્રકાશ કટારિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "મહિલાઓમાં બ્રેસ્ટ કેન્સરના કેસોમાં વધારો થતો જોવા મળે છે, પરંતુ યોગ્ય જાગૃતિ અને સમયસર ચકાસણી દ્વારા આ બીમારીને વહેલી તકે ઓળખી સારવાર શક્ય બને છે. “વોક ફોર હર” અભિયાનનો હેતુ મહિલાઓને આરોગ્ય પ્રત્યે સજાગ બનાવવાનો છે."
આ કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્ય મહેશ કસવાળા સહિત શહેરના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઉપરાંત ડૉ. પ્રકાશ કટારિયા, પ્રવીણભાઈ સાવજ સહિતના આગેવાનો જોડાયા હતા અને કાર્યક્રમને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. શહેરમાં યોજાયેલા આ અનોખા આરોગ્ય જાગૃતિ અભિયાનને સ્થાનિક લોકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો.
