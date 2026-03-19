અમરેલી: ટીંબી ગામના ખેડૂતે ગાંજાની ખેતીની માંગી મંજૂરી, પત્ર સોશિયલ મીડિયામાં થયો વાયરલ
Published : March 19, 2026 at 4:57 PM IST
અમરેલી : ખેતીમાં વધતા ખર્ચ અને ખેતપેદાશોના નીચા ભાવોથી કંટાળેલા ખેડૂતનો એક અનોખો અને ચર્ચાસ્પદ વિરોધ સામે આવ્યો છે. અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ તાલુકાના ટીંબી ગામના ખેડૂત ઘનશ્યામ ભલાળાએ સરકારને પત્ર લખી ‘ગાંજા’ની ખેતી કરવાની પરવાનગી માંગતા પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે. આ પત્ર હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા ખેતી સંકટ પર ફરી ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
ખેડૂત ઘનશ્યામ ભલાળાએ પોતાના પત્રમાં જણાવ્યું છે કે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ખેતીમાં ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે, જ્યારે ઉત્પાદનના ભાવ સ્થિર રહ્યા છે. ખાસ કરીને ખાતર, ડીઝલ અને મજૂરીના ખર્ચ 2012ની સરખામણીએ લગભગ ત્રણ ગણાં વધ્યા છે, જેના કારણે ખેતી હવે નફાકારક નહીં પરંતુ નુકસાનકારક વ્યવસાય બની ગઈ છે. બીજી તરફ ઘઉં અને કપાસ જેવા મુખ્ય પાકોના ભાવોમાં નોંધપાત્ર વધારો ન થતાં ખેડૂતો આર્થિક રીતે કંગાળ બનતા જાય છે.
આ પરિસ્થિતિથી વ્યથિત થઈ ખેડૂતે અનોખો સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે, "જ્યારે દારૂ અને રિવોલ્વરની પરમિટ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે, ત્યારે ગાંજાની ખેતી માટે મંજૂરી કેમ ન મળે? જો સરકાર નિયમો હેઠળ ગાંજાની ખેતી અને વેચાણને મંજૂરી આપે તો તે ખેતી કરવા તૈયાર છે, જેથી તેને યોગ્ય આવક મળી શકે."
પત્રમાં ખેડૂતે વધુમાં ચેતવણી આપી છે કે જો ખેડૂતોને તેમની મહેનતનું યોગ્ય મૂલ્ય નહીં મળે, તો આવતી પેઢી ખેતી તરફથી સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ જશે. ખેતી હવે સ્વૈચ્છિક વ્યવસાય નહીં પરંતુ મજબૂરી બની ગઈ છે, જે લાંબા ગાળે દેશના કૃષિ ક્ષેત્ર માટે ચિંતાજનક છે.
ખેડૂતની આ અનોખી માંગે માત્ર સ્થાનિક સ્તરે જ નહીં પરંતુ રાજ્યભરમાં ચર્ચા જગાવી છે. અનેક લોકો આ મુદ્દે પોતાના પ્રતિસાદ આપી રહ્યા છે, જેમાં કેટલાક ખેડૂતના દુખ સાથે સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, તો કેટલાક આ માંગને વિવાદાસ્પદ ગણાવી રહ્યા છે. ખેતીમાં વધી રહેલા સંકટ અને ખેડૂતોની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક અને અસરકારક પગલાં લેવાની જરૂરિયાત આ ઘટનાએ ફરી એકવાર ઉજાગર કરી છે.
