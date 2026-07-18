અમરેલી : પ્રથમ વરસાદે જ ધોવાઈ ગયો ફુલઝર નદી પરનો નવનિર્મિત પુલ, ગ્રામજનો રોષે ભરાયા
પુલ ધોવાઈ જતા ખેડૂતોને 10 કિમીનો ફેરો મારવાની ફરજ, ગ્રામજનોએ કૉન્ટ્રાક્ટર અને તંત્રની મિલીભગતનો આક્ષેપ કર્યો
Published : July 18, 2026 at 5:40 PM IST
અમરેલી : સાવરકુંડલા તાલુકાના છેવાડાના કૃષ્ણગઢથી મિતિયાળા તરફ જતાં માર્ગ પર ફુલઝર નદી ઉપર અંદાજે રૂ.10 લાખના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલો નવનિર્મિત પુલ પ્રથમ વરસાદમાં જ ધોવાઈ જતા બાંધકામની ગુણવત્તા સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે આ પુલનું હજુ સુધી સત્તાવાર ઉદ્ઘાટન પણ થયું નહોતું અને ઉદ્ઘાટન પહેલાં જ પ્રથમ વરસાદમાં પુલનો મોટો ભાગ ધોવાઈ ગયો છે.
ફુલઝર નદીમાં પ્રથમ પૂર આવતા પુલ ધોવાઈ જતાં કૃષ્ણગઢ, મિતિયાળા, બગોયા અને અભરામપરા સહિતના ગામોના લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. નદીની બંને બાજુ આવેલી 50થી વધુ વાડીઓમાં જવા માટે ખેડૂતોને હવે અંદાજે 10 કિલોમીટરનો વધારાનો ફેરો મારવો પડી રહ્યો છે. ખેતીની સીઝન દરમિયાન આ માર્ગ બંધ થતાં આશરે 100 જેટલા ખેડૂતો તેમજ અન્ય રાહદારીઓને દૈનિક અવરજવરમાં ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે.
સ્થાનિક ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે, પુલના બાંધકામમાં ગેરરીતિ અને ગુણવત્તાનો અભાવ હોવાથી પ્રથમ વરસાદમાં જ પુલ ધોવાઈ ગયો છે. ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ, કૃષ્ણગઢ, મિતિયાળા, બગોયા અને અભરામપરા ગામના લોકો દ્વારા ફુલઝર નદી પર પુલ બનાવવા માટે સ્થાનિક તંત્રને અનેક વખત રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. રજૂઆતોના અંતે સરકારે અંદાજે રૂ.10 લાખના ખર્ચે આ પુલ મંજૂર કર્યો હતો અને તેનું બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હતું.
અમરેલી આર એન્ડ બી વિભાગના એસ.ઓ. કેવલ કલસરિયાએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "પુલનું પેમેન્ટ હાલ રોકી દેવામાં આવ્યું છે. ખેડૂતો અને રાહદારીઓને હાલાકી ન પડે તે માટે તાત્કાલિક ધોરણે માટીકામ અને પથ્થર નાખીને માર્ગને પ્રાથમિક ધોરણે શરૂ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે."
જોકે, પુલનું કામ પૂર્ણ થયાને હજુ એક મહિનો પણ થયો નથી અને ફુલઝર નદીમાં પ્રથમ પૂર આવતા જ પુલનું ધોવાણ થઈ ગયું છે. જેના કારણે કોન્ટ્રાક્ટર અને તંત્રની મિલીભગતથી નબળું કામ કરવામાં આવ્યું હોવાના આક્ષેપો ગ્રામજનો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. ગ્રામજનોએ સમગ્ર મામલે તટસ્થ તપાસ કરીને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની તેમજ ગુણવત્તાસભર અને મજબૂત નવો પુલ બનાવવાની માંગણી કરી છે.
તંત્ર દ્વારા ધોવાણ થયેલા ભાગમાં માટી અને પથ્થર ભરી અવરજવર શરૂ કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. જોકે, ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે આ માત્ર કામચલાઉ વ્યવસ્થા છે. પુલનું હજુ સુધી ઉદ્ઘાટન પણ થયું નહોતું અને તે પહેલાં જ પ્રથમ વરસાદમાં ધોવાઈ જતાં તેની ગુણવત્તા સામે અનેક સવાલો ઊભા થયા છે.
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