અમરેલી: રાજુલા પોલીસ સ્ટેશન સામે ગમખ્વાર અકસ્માત, એકનું મોત
સીસીટીવીના આધારે પોલીસે અકસ્માત સર્જનાર કાર અને તેના ચાલકની ઓળખ મેળવવા માટે કાર્યવાહી તેજ બનાવી છે.
Published : March 14, 2026 at 10:11 AM IST
અમરેલી : રાજુલા શહેરમાં રાજુલા પોલીસ સ્ટેશનની સામે ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. મળતી માહિતી મુજબ, બે મહિલાઓ પગપાળા જઈ રહી હતી, ત્યારે એક બેફામ કાર ચાલકે તેમને ટક્કર મારી દીધી હતી. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે એક મહિલાનું ઘટનાસ્થળેથી જ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે બીજી મહિલાનો આબાદ બચાવ થયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. રાજુલા પોલીસ સ્ટેશન સામે જ ઘટના બનતાં પોલીસ તાત્કાલિક દોડી આવી હતી અને ઇજાગ્રસ્તોને તુરંત સારવાર માટે પ્રથમ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જોકે ફરજ પરના ડોક્ટર દ્વારા દયાબેન સુરેશભાઈ વરૂને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
આ બનાવે સ્થાનિક વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે. આ સમગ્ર અકસ્માતની ઘટના નજીકમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. સીસીટીવીના આધારે પોલીસે અકસ્માત સર્જનાર કાર અને તેના ચાલકની ઓળખ મેળવવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ બનાવની જાણ થતાં રાજુલા પીઆઈ વિજય કોલાદરા પોતાની ટીમ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર પરિસ્થિતિની જાણકારી મેળવી હતી. પીઆઈ વિજય કોલાદરાએ જણાવ્યું હતું કે, "સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે આરોપીને ઝડપી પાડવા માટે કાર્યવાહી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે અને ટૂંક સમયમાં આરોપીને કાયદાનું ભાન કરાવવામાં આવશે."
આ દુર્ઘટનાએ ફરી એકવાર બેફામ વાહનચાલન અને માર્ગ સુરક્ષા અંગે ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે. શહેરના વ્યસ્ત વિસ્તારમાં, તે પણ પોલીસ સ્ટેશનની સામે આવી ઘટના બનવી ચિંતાજનક માનવામાં આવી રહી છે. હાલ રાજુલા પોલીસ દ્વારા અકસ્માત મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
