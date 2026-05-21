અમરેલી અને છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ડીઝલની અછત સર્જાતા લોકોની લાંબી કતારો, ખેડૂતો પરેશાન
ટ્રક, ટ્રેક્ટર, પિકઅપ, ખાનગી વાહનો અને અન્ય ભારે વાહનોની કતારો જોવા મળી રહી હતી.
Published : May 21, 2026 at 4:50 PM IST
અમરેલી, છોટાઉદેપુર : ગુજરાતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત હવે ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરતી જોવા મળી રહી છે. ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં પેટ્રોલ પંપ પર ડીઝલ ખૂટી જતાં વાહનોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે. ખેડૂતોને વાવણીનો સમય નજીક આવતા ડીઝલની અછત સર્જાતા ખેડૂતો પરેશાન છે. અમરેલી અને છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પણ ડીઝલનો પુરવઠો ઓછો થતા લોકો શું કહી રહ્યા છે. જાણો વિગતે...
અમરેલી જિલ્લામાં ડીઝલ માટે વાહનોની કતારો
રાજુલા શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં છેલ્લા પાંચ દિવસથી ડીઝલની અછત વચ્ચે હવે સ્થિતિ વધુ ગંભીર બનતી જઈ રહી છે. રાજુલાની હિંડોરણા ચોકડી ખાતે આવેલા પેટ્રોલ પંપ પર ડીઝલ પુરાવવા માટે વાહનોની લાંબી લાઈનો લાગી જતા સમગ્ર વિસ્તાર ટ્રાફિકજામમાં ફેરવાઈ ગયો હતો. નજર જ્યાં સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી ટ્રક, ટ્રેક્ટર, પિકઅપ, ખાનગી વાહનો અને અન્ય ભારે વાહનોની કતારો જોવા મળી રહી હતી.
હિંડોરણા ચોકડી રાજુલા શહેરનો મહત્વનો માર્ગ માનવામાં આવે છે. આ માર્ગ પરથી રાજુલા શહેરમાં પ્રવેશ તેમજ રાજકોટ બાયપાસ તરફ જતો મુખ્ય રસ્તો પસાર થાય છે. પરંતુ ડીઝલ લેવા માટે ઉભેલા વાહનોના ભારે ઘસારા કારણે માર્ગ લગભગ બંધ જેવી સ્થિતિમાં પહોંચી ગયો હતો. પરિણામે સામાન્ય વાહનચાલકો, વેપારીઓ, શાળાકીય વાહનો અને દર્દીઓને લઈ જતા વાહનોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
સ્થિતિ ગંભીર બનતા રાજુલા પોલીસ તેમજ ટ્રાફિક પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સંભાળવા માટે કવાયત હાથ ધરી હતી. પોલીસ દ્વારા વાહનોને ક્રમબદ્ધ રીતે પાર્ક કરાવી ટ્રાફિક હળવો કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, છતાં લાંબી લાઈનોને કારણે કલાકો સુધી ટ્રાફિકની સમસ્યા યથાવત રહી હતી.
"હાલ ડીઝલની ખૂબ અછત વર્તાઈ રહી છે. ડીઝલ અમરેલી જિલ્લામાં ખૂબ ઓછું મળી રહ્યું છે, ખેડૂતોની માથે સીઝન છે સીઝન હોવાના કારણે ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર અને કેરબાલીન પેટ્રોલ પંપે પહોંચી રહ્યા છે, છતાં પણ ડીઝલ લિમિટ ટ્રેડ મળતું હોવાના કારણે ખેડૂતોને ખૂબ મુશ્કેલી સર્જાયેલી છે. મૂળ ખેતીની સિઝન માથે હોવાથી ખેડૂતો પણ ખૂબ પરેશાન છે." - ચેતલ માલાણી, ખેડૂત ખડસલી
સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લા પાંચ દિવસથી વિસ્તારમાં ડીઝલની અછત સર્જાતા દરરોજ પેટ્રોલ પંપો પર આવી જ સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે. ખેડૂતો હાલ ખેતીની સિઝનને લઈ ટ્રેક્ટર અને કૃષિ સાધનો માટે ડીઝલ લેવા મજબૂર બની રહ્યા છે, જ્યારે માલવાહક વાહનો અને ખાનગી ટ્રાન્સપોર્ટ વ્યવસાયકારોને પણ ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
વાહનચાલકોમાં પણ ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ઘણા વાહનચાલકોએ જણાવ્યું હતું કે કલાકો સુધી લાઈનમાં ઉભા રહેવા છતાં પૂરતું ડીઝલ મળી રહે તેની કોઈ ખાતરી નથી. કેટલાક વાહનો તો રાત્રિથી જ લાઈનમાં ઉભા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે. ડીઝલની સતત અછત અને ટ્રાફિકજામની સમસ્યાને લઈ સ્થાનિક વેપારીઓ અને નાગરિકોમાં ચિંતા ફેલાઈ છે. જો વહેલી તકે પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો આગામી દિવસોમાં સ્થિતિ વધુ વિકટ બને તેવી ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પણ 2 દિવસ પહેલા ખેડૂતોન ડીઝલ મળવું મુશ્કેલ બન્યું હતું
છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પણ ખેડૂતોને ડીઝલ મેળવવું મુશ્કેલ બન્યું છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત વચ્ચે ખેડૂતો રાતભર પેટ્રોલ પંપો પર લાઈનમાં ઊભા રહેવા મજબૂર બન્યા છે. ખેતીના કામ અટકી ન જાય તે માટે ખેડૂતો ટ્રેક્ટર અને કેરબા લઈને એક પંપથી બીજા પંપ સુધી દોડધામ કરી રહ્યા હતા. બોડેલી તાલુકાના ચલામલી ગામે પણ આવી જ સ્થિતિ સર્જાઈ હતી, જ્યાં ડીઝલ માટે ખેડૂતો લાંબી કતારોમાં જોવા મળી હતી
કોઈ ટ્રેક્ટર લઈને તો કોઈ કેરબા લઈને ડીઝલ મેળવવાની આશામાં કલાકો સુધી પેટ્રોલ પંપો પર રાહ જોઈ રહ્યા હતા. એક પંપ પર ડીઝલ ન મળે તો બીજા પંપ તરફ દોડધામ કરવાની ફરજ પડી હતી. બોડેલી તાલુકાના ચલામલી ગામે આવેલા પેટ્રોલ પંપ પર ખેડૂતોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી.
ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ, "પંપ પર પૂરતું ડીઝલ હોવા છતાં તેમને પૂરતા પ્રમાણમાં ડીઝલ આપવામાં આવતું નથી. ખેડૂતોની હાજરીમાં જ ડીઝલ ભરેલી ટેન્કર ગાડી પહોંચ્યા બાદ થોડા લોકોને ડીઝલ આપીને પંપ બંધ કરી દેવાયો હોવાના આક્ષેપો પણ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. ખેતી આધારિત છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ડીઝલની અછત હવે ખેડૂતો માટે મોટી ચિંતા બની રહી છે."
એક તરફ ચોમાસું નજીક આવી રહ્યું છે તો બીજી તરફ ડીઝલ માટે ખેડૂતોને રાતભર ઉજાગરા કરવા પડી રહ્યા છે. ખેડૂતો દ્વારા તંત્ર સમક્ષ માંગ કરવામાં આવી રહી છે કે જિલ્લામાં પૂરતા પ્રમાણમાં ડીઝલની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે જેથી ખેતીના કામમાં વિક્ષેપ ન પડે. હવે જોવાનું રહ્યું કે તંત્ર અને જવાબદાર વિભાગો ખેડૂતોની આ મુશ્કેલી ક્યારે દૂર કરે છે.
જિલ્લા ના ખેડૂતો ને જરૂરિયાત મુજબ ડીઝલ, પેટ્રોલ મળી રહે તે માટે જિલ્લા પુરવઠા વિભાગ દ્વારા પરિપત્ર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ખેડૂતો ને જરૂરિયાત મુજબ ડીઝલ, પેટ્રોલ મળે તેવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, અને જિલ્લા ના તમામ પેટ્રોલ પંપ પર આવતાં ડીઝલ પેટ્રોલ ના જથ્થાનું મોનીટરીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
