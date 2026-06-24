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અમરેલી: મોટા સમઢીયાળા ગામની શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ પાસે સફાઈ કરાવવાનો વીડિયો વાયરલ, વાલીઓમાં રોષ

કેટલાક વાલીઓએ આ ઘટનાને બાળકોના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે.

શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ પાસે સફાઈ કરાવવાનો વીડિયો વાયરલ
શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ પાસે સફાઈ કરાવવાનો વીડિયો વાયરલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 5:34 PM IST

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અમરેલી : જિલ્લાના ખાંભા તાલુકાના મોટા સમઢીયાળા ગામની પ્રાથમિક શાળામાંથી એક ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે. શાળા પ્રવેશોત્સવની તૈયારીઓ વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓ પાસે શાળા તેમજ શૌચાલયની સફાઈ કરાવવામાં આવી હોવાના આક્ષેપો સાથે વીડિયો વાયરલ થતા સમગ્ર મામલો ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે.

મળતી માહિતી મુજબ, આવતીકાલે યોજાનારા શાળા પ્રવેશોત્સવને ધ્યાનમાં રાખીને શાળામાં સફાઈ અને વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી હતી. આ દરમિયાન પ્રિન્સિપાલ અને શાળાના સ્ટાફ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ પાસે જ સમગ્ર શાળાની સફાઈ કરાવવામાં આવી હોવાના આક્ષેપ ઉઠ્યા છે. વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં વિદ્યાર્થીઓ શાળાના વિવિધ ભાગો, ક્લાસરૂમ, પાણીની વ્યવસ્થા ધરાવતા રૂમ તેમજ શૌચાલય વિસ્તારની સાફ-સફાઈ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે.

મોટા સમઢીયાળા ગામની શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ પાસે સફાઈ કરાવવાનો વીડિયો વાયરલ (વાયરલ વીડિયો)

આ ઘટનાને લઈને સ્થાનિકોમાં તેમજ વાલીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. વાલીઓનું કહેવું છે કે બાળકોને શિક્ષણ માટે શાળામાં મોકલવામાં આવે છે, પરંતુ તેમના અભ્યાસનો સમય બગાડી તેમની પાસે સફાઈનું કામ લેવુ યોગ્ય નથી. કેટલાક વાલીઓએ આ ઘટનાને બાળકોના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે.

આ સમગ્ર મામલે બાળ અધિકાર સંરક્ષણ સમિતિ (CWC)ના સભ્ય હિતેશ દુધાત દ્વારા પણ શાળાના આચાર્ય સમક્ષ કડક શબ્દોમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "વિદ્યાર્થીઓ પાસે આવી રીતે સફાઈ કરાવવી માત્ર અયોગ્ય જ નહીં પરંતુ નિયમોની દૃષ્ટિએ પણ ગેરકાયદેસર ગણાય છે. બાળકોના હિત અને તેમના અધિકારોને ધ્યાનમાં રાખીને આવા કાર્યોને પ્રોત્સાહન આપી શકાય નહીં."

આ ઘટનાએ શિક્ષણ વ્યવસ્થાની કામગીરી સામે પણ અનેક પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. શાળા પ્રવેશોત્સવ જેવા મહત્વના કાર્યક્રમોની તૈયારીઓ માટે વિદ્યાર્થીઓનો ઉપયોગ કરવો કેટલો યોગ્ય છે તે મુદ્દે હવે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. હાલ સમગ્ર મામલે શિક્ષણ વિભાગ શું પગલાં ભરે છે તેના પર સૌની નજર મંડાઈ છે.

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STUDENTS GETTING CLEANED
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