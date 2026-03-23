ETV Bharat / state

અમરેલી : ધારીના છતડીયા માર્ગ પર અચાનક 11 સિંહોનું ટોળુ રસ્તા પર, વનવિભાગ તાત્કાલિક એક્શનમાં

સિંહોની હાજરીને કારણે વાહનચાલકોમાં થોડી ગભરાટની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી અને ટ્રાફિક જામ જેવી સ્થિતિ ઉભી થઈ હતી.

ધારીના છતડીયા માર્ગ પર અચાનક સિંહોનું ટોળુ રસ્તા પર
ધારીના છતડીયા માર્ગ પર અચાનક સિંહોનું ટોળુ રસ્તા પર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 23, 2026 at 2:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી : ધારી તાલુકા નજીક આવેલા છતડીયા માર્ગ પર રાત્રિના સમયે એક અનોખો અને ચોંકાવનારો દ્રશ્ય સામે આવ્યું હતું. ટ્રાફિકથી ધમધમતા અમરેલી-ધારી સ્ટેટ હાઇવે પર અચાનક 11 સિંહોનું ટોળું રસ્તા પર આવી ચડતા થોડીવાર માટે વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. જો કે, આ દ્રશ્ય દહેશત કરતાં વધુ સિંહોની સુરક્ષા માટે વનવિભાગની સતર્કતા અને જવાબદારીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બની રહ્યું હતું.

મળતી માહિતી મુજબ, રાત્રિના સમયે સિંહોનું ટોળું જંગલ વિસ્તારેથી પસાર થઈને સ્ટેટ હાઇવે પર આવી ગયું હતું. હાઇવે પર સિંહોની હાજરીને કારણે વાહનચાલકોમાં થોડી ગભરાટની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી અને ટ્રાફિક જામ જેવી સ્થિતિ ઉભી થઈ હતી. આ દરમિયાન વનવિભાગ તાત્કાલિક એક્શનમાં આવ્યું હતું.

ધારીના છતડીયા માર્ગ પર અચાનક સિંહોનું ટોળુ રસ્તા પર (ETV Bharat Gujarat)

વનતંત્રના કર્મી તૌસીફ લલીયાએ સમયસૂચકતા દાખવી સ્થળ પર પહોંચી બંને તરફનો વાહનવ્યવહાર સંપૂર્ણપણે બંધ કરાવ્યો હતો. વાહનોને થંભાવી રાખીને સિંહોના ટોળાને સુરક્ષિત રીતે રોડ ક્રોસિંગ કરાવવામાં આવ્યું હતું. વનવિભાગની કાળજી અને સતર્કતાના કારણે તમામ 11 સિંહોએ શાંતિપૂર્ણ રીતે માર્ગ પાર કર્યો હતો અને કોઈપણ પ્રકારની દુર્ઘટના ટળી હતી. ખાસ કરીને વાહન હડફેટે સિંહોના મોત ન થાય તે માટે તંત્ર દ્વારા અસરકારક કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

છતડીયા માર્ગ પર અચાનક સિંહોનું ટોળુ રસ્તા પર
છતડીયા માર્ગ પર અચાનક સિંહોનું ટોળુ રસ્તા પર (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે DCF યાદવે જણાવ્યું હતું કે, "આ સિંહો આ વિસ્તારથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, જેને ધ્યાનમાં રાખીને વનકર્મીઓ દ્વારા સમયસર કાર્યવાહી કરીને તેમને સલામત રીતે સ્ટેટ હાઇવે ક્રોસ કરાવવામાં આવ્યા હતા."

આ ઘટનાનો વીડિયો ત્યાં હાજર લોકોએ પોતાના મોબાઇલમાં કેદ કર્યો હતો, જે હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને લોકોમાં ભારે રસ જાગી રહ્યો છે. વનવિભાગની આ કામગીરીને સ્થાનિક લોકો તેમજ વાહનચાલકો દ્વારા સરાહના મળી રહી છે. સિંહોની સુરક્ષા માટે તંત્ર સતત ખડે પગે તૈનાત રહે છે, જે આ ઘટનામાં સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળ્યું હતું.

આ પણ વાંચો...

  1. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે જંગલ વિસ્તારોમાં પીવાના પાણીના કૃત્રિમ પોઈન્ટ ઉભા કરવામાં આવ્યા
  2. અમરેલી: પીપાવાવ પોર્ટ તરફ જતા ફોર વે હાઇવે પર અચાનક જ સિંહ આવી ગયો, વન વિભાગે કરાવ્યું સલામત ક્રોસિંગ

TAGGED:

AMRELI FOREST DEPARTMENT
AMRELI NEWS
DHARI CHHATDIYA ROAD
LIONS WALK VIRAL VIDEOS
AMRELI LION WALK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.