ETV Bharat / state

ચાવંડ તાલુકા પંચાયત: લોક કલાકાર માયાભાઈ આહીરની પુત્રી સોનલ ડેરે ભાજપમાંથી ફોર્મ ભર્યું

તાલુકા પંચાયત બેઠક માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી સોનલબેન મોનીલભાઈ ડેરે ઉમેદવારી નોંધાવતા રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ છે.

લોકસાહિત્યકાર માયાભાઈ આહીરની પુત્રી સોનલ ડેરએ ફોર્મ ભર્યું
લોકસાહિત્યકાર માયાભાઈ આહીરની પુત્રી સોનલ ડેરએ ફોર્મ ભર્યું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 5:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી : જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ દિવસેને દિવસે ગરમાતો જઈ રહ્યો છે. બગદાણા બાદ હવે ચાવંડ તાલુકા પંચાયત બેઠક પર એક મહત્વપૂર્ણ રાજકીય વિકાસ સામે આવ્યો છે, જેના કારણે સમગ્ર જિલ્લામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. ચાવંડ તાલુકા પંચાયત બેઠક માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી સોનલબેન મોનીલભાઈ ડેરએ ઉમેદવારી નોંધાવતા રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ છે

ખાસ વાત એ છે કે સોનલબેન જાણીતા લોક કલાકાર માયાભાઈ આહીરની દીકરી છે, જેના કારણે તેમની એન્ટ્રીને ખાસ મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યું છે. સોનલબેન ડેર અમરેલી જિલ્લા ભાજપના આગેવાન જીતુ ડેરના પુત્રવધુ પણ છે, જેના કારણે રાજકીય અને સામાજિક બંને ક્ષેત્રે તેમની ઓળખ મજબૂત માનવામાં આવે છે.

માયાભાઈ આહીરની પુત્રી સોનલ ડેર (ETV Bharat Gujarat)

અગાઉના કાર્યકાળમાં જીતુ ડેરના પત્ની જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા, જેના કારણે આ પરિવારની રાજકીય પકડ પણ નોંધપાત્ર રહી છે. ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે ધારાસભ્ય જનક તળાવિયા તેમજ સાંસદ ભરત સુતરીયા પણ હાજર રહી ઉમેદવારને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. કાર્યકરોમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો અને ઉમેદવારીને લઈને સકારાત્મક સંકેતો મળી રહ્યા છે.

માયાભાઈ આહીરની પુત્રી સોનલ ડેરએ ફોર્મ ભર્યું
માયાભાઈ આહીરની પુત્રી સોનલ ડેરએ ફોર્મ ભર્યું (ETV Bharat Gujarat)

સોનલબેન ડેરની ઉમેદવારીથી ચાવંડ તાલુકા પંચાયત બેઠક પર ચૂંટણી વધુ રસપ્રદ બની ગઈ છે. રાજકીય અને સામાજિક પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતા ઉમેદવાર તરીકે તેમની એન્ટ્રીને ભાજપ માટે મજબૂત પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. હવે આવનારા દિવસોમાં પ્રચાર-પ્રસાર તેજ બનતા આ બેઠક પર કડક ટક્કર જોવા મળવાની સંભાવના છે.

TAGGED:

LOCAL BODY ELECTION 2026
CHAVAND TALUKA PANCHAYAT NEWS
MAYA BHAI AHIR
AMRELI BJP CANDIDATE
CHAVAND TALUKA PANCHAYAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.