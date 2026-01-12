ETV Bharat / state

અમરેલીના મોટા ગોખરવાળા ગામ નજીક 2 સિંહ બાળ કેનાલમાં ફસાયા, વન વિભાગ દ્વારા રેસ્ક્યુ

કેનાલ ઊંડી હોવાથી સિંહબાળ બહાર આવી શકતા ન હતા, જેથી તેમની સલામતી અંગે ચિંતા ફેલાઈ હતી.

અમરેલી : જિલ્લાના શેત્રુંજી ડિવિઝન હેઠળના લીલીયા રેંજ વિસ્તારમાં મોટા ગોખરવાળા ગામ નજીક આજે 2 સિંહ બાળ પાણી વગરની કેનાલમાં અકસ્માતે ફસાઈ ગયા હતા. કેનાલ ઊંડી હોવાથી સિંહ બાળ બહાર આવી શકતા ન હતા, જેથી તેમની સલામતી અંગે ચિંતા ફેલાઈ હતી.

આ ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક ખેડૂતોએ તાત્કાલિક વન વિભાગે જાણ કરી હતી. લીલીયા વન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી અને તાત્કાલિક રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. ઊંડી કેનાલમાં ઉતરીને વનવિભાગના કર્મચારીઓએ જીવના જોખમે બંને સિંહ બાળને સલામત રીતે બહાર કાઢ્યા હતા.

આર એફ, લીલીયા રેંજ ભરતભાઈ ગાલાનીએ જણાવ્યું હતું કે, "ગ્રામજન દ્વારા અમોને મેસેજ આપવામાં આવ્યો હતો કે અહીં કેનાલમાં 2 સિંહ અંદર ફસાઈ ગયેલા છે. જેથી અમારી ટીમ અહીં પહોંચી હતી અને રેસ્ક્યુ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. દોઢ દિવસ સતત દિવસ રાત મહામહેનતે વન વિભાગની ટીમ દ્વારા આ 2 સિંહ બાળનું રેસ્ક્યુ કરી બચાવી લેવામાં આવ્યા હતાં, બાદમાં આ સિંહમાળના માતાનું લોકેશન મેળવી અને સિંહણ સાથે તેમના બચ્ચાને ફરી મિલાપ કરી દેવામાં આવ્યો હતો."

રેસ્ક્યૂ બાદ વનવિભાગે બંને સિંહબાળને સુરક્ષિત રીતે તેમની માતા સિંહણ સાથે સુખદ મિલન કરાવ્યું હતું, જેથી સમગ્ર પંથકમાં રાહતનો શ્વાસ લેવાયો હતો. લીલીયા વનવિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી આ ઝડપી અને અદ્ભુત કામગીરીને સ્થાનિક લોકો દ્વારા ભારે પ્રશંસા મળી રહી છે.

લીલીયા રેજ નીચેના તમામ વિસ્તારોમાં સિંહોનો કાયમી વસવાટ છે. આ સિંહોનું નવું આશ્રય સ્થાન છે, ત્યારે અહીં સિંહોની સુરક્ષા માટે કાયમી વન વિભાગ પેટ્રોલિંગ કરે તેવી માંગ લોકો દ્વારા ઉઠવા પામી છે.

