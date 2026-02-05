સાવરકુંડલામાં SIR પ્રક્રિયા મુદ્દે કોંગ્રેસનો ઉગ્ર વિરોધ, પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર આપ્યું
કોંગ્રેસના નેતાઓ પ્રતાપ દુધાત સાવરકુંડલાના ધારાસભ્ય મહેશ કસવાળાના કાર્યાલયે પહોંચ્યા હતા.
Published : February 5, 2026 at 6:56 PM IST
અમરેલી : સાવરકુંડલા વિધાનસભા વિસ્તારમાં ચાલી રહેલી SIR (સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન) પ્રક્રિયા અંતર્ગત અંદાજે 8 હજાર મતદારોના નામ ફોર્મ નં. 7 મારફતે રદ્દ કરવાની હિલચાલ સામે કોંગ્રેસ દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે. આ મામલે શહેર અને તાલુકાની રાજકીય હવા ગરમાઈ ગઈ છે.
કોંગ્રેસ નેતા પ્રતાપ દુધાત સાવરકુંડલાના ધારાસભ્ય મહેશ કસવાળાના કાર્યાલયે પહોંચ્યા હતા. અહીં કાર્યાલયમાં હાજર લોકો અને કાર્યકરોને ફૂલ અર્પણ કરી તેમણે અનોખી રીતે પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. ફૂલ અર્પણ કરીને વિરોધ દર્શાવવાની આ કાર્યવાહી શહેરમાં ચર્ચાનો વિષય બની હતી.
આ બાદ કોંગ્રેસ નેતા પ્રતાપ દુધાતે મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસ કાર્યકરો, સમર્થકો અને સ્થાનિક નાગરિકોને સાથે લઈ પ્રાંત અધિકારીની કચેરી તરફ રેલી યોજી હતી. રેલી દરમિયાન SIR પ્રક્રિયામાં મતદારોના નામ કમી કરવાની કાર્યવાહી સામે નારા-બાજી કરવામાં આવી હતી અને પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસના નેતા ચંદ્રેશ ભાઈ રવાણી હસુભાઈ બગડા નાસીરભાઈ ચૌહાણ સહીતના મુખ્ય નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
મળતી માહિતી મુજબ, માહિતી અધિકાર અધિનિયમ (RTI) હેઠળ મેળવેલ વિગતોમાં ખુલાસો થયો છે કે સાવરકુંડલા વિધાનસભા વિસ્તારમાં વિવિધ સમાજ અને વર્ગના આશરે 8 હજાર મતદારોના નામ ફોર્મ નં. 7 મારફતે યાદીમાંથી કમી કરવાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. કોંગ્રેસે આ પ્રક્રિયાને લોકશાહીને નુકસાન પહોંચાડતી ગણાવી છે.
આ મુદ્દે કોંગ્રેસ નેતા પ્રતાપ દુધાતે પ્રાંત અધિકારીની કચેરીનો ઘેરાવ કર્યો હતો. પરિસ્થિતિ તંગ ન બને તે માટે તંત્ર દ્વારા કચેરી આસપાસ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. પોલીસની હાજરીને કારણે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ બન્યો નહોતો.
કોંગ્રેસે સ્પષ્ટ માંગ કરી છે કે યોગ્ય તપાસ કર્યા વિના મતદારોના નામ કમી કરવાની પ્રક્રિયા તાત્કાલિક અટકાવવામાં આવે અને સામાન્ય નાગરિકોના મતાધિકારનું રક્ષણ કરવામાં આવે. આ મુદ્દે આગામી દિવસોમાં વધુ ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી પણ કોંગ્રેસ દ્વારા આપવામાં આવી છે.
