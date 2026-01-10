રાજુલાના વિક્ટર બ્લોક હેલ્થ કચેરીમાં આગ લાગતા દવાના જથ્થાને નુકસાન, ફાયર વિભાગ ઘટના સ્થળે

ETV Bharat / state

ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને આગ પર કાબુ મેળવવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 10, 2026 at 6:31 PM IST

અમરેલી : જિલ્લાના રાજુલા શહેર ખાતે આવેલી વિકટર બ્લોક હેલ્થ કચેરીમાં અચાનક આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી હતી. હેલ્થ કચેરીના એક ભાગમાં આગ લાગતા જ થોડા સમય માટે અફડાતફડીનું માહોલ સર્જાયો હતો. કચેરીમાં હાજર કર્મચારીઓ તથા આસપાસના સ્થાનિક લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો હતો.

આગ લાગતાની સાથે જ સ્થાનિક લોકોએ સમયસૂચકતા દાખવી પાણીનો મારો ચલાવી આગને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સાથે જ ઘટનાની જાણ રાજુલા ફાયર વિભાગ અને ઇમરજન્સી સેવા 112ને કરવામાં આવી હતી. જાણ મળતાની સાથે જ ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને આગ પર કાબુ મેળવવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી.

"આગ પર સમયસર કાબુ મેળવી લેવાતા મોટી નુકસાની ટળી છે. દવાના જથ્થાને થયેલા નુકસાન અંગે આંકલન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આગ લાગવાના કારણ અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. આરોગ્ય સેવાઓ પર કોઈ મોટી અસર ન પડે તે માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવશે તેમ તેમણે ઉમેર્યું હતું." - ડો. દિનેશ કળસરીયા, રાજુલા તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર

ફાયર વિભાગ દ્વારા ઝડપી કાર્યવાહી કરવામાં આવતા આગ વધુ ફેલાય તે પહેલા જ કાબૂમાં આવી ગઈ હતી, જેથી મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. જોકે, આગ લાગવાના કારણે હેલ્થ કચેરીમાં સંગ્રહિત દવાના જથ્થાને નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

આગથી કચેરીના કેટલાક દસ્તાવેજો અને સામગ્રીને પણ અસર થઈ હોવાની શક્યતા છે. હાલ આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ અકબંધ છે. શોર્ટ સર્કિટ કે અન્ય કોઈ કારણસર આગ લાગી હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ અધિકૃત તપાસ બાદ જ સાચું કારણ સામે આવશે. ઘટનાની જાણ થતાં આરોગ્ય વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ઘટનાની માહિતી મેળવી રહ્યા છે.

સંપાદકની પસંદ

