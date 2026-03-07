અમરેલી: જાફરાબાદ તાલુકામાં નાગેશ્રી બ્રિજ નજીક સાવજના આંટાફેરા, વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ
અમરેલી-ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ હાઇવે પર મોડી રાત્રે એક ડાલામથ્થા નર સિંહે જોખમી રીતે હાઇવે પર ચઢીને લાંબી લટાર માર્યાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.
Published : March 7, 2026 at 7:19 PM IST
અમરેલી : જિલ્લામાં ફરી એકવાર સાવજની હાઇવે પર અવરજવર જોવા મળતા સુરક્ષા અને વાહનચાલકોની સલામતી અંગે ચિંતાઓ વ્યક્ત થવા લાગી છે. અમરેલી-ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ હાઇવે પર મોડી રાત્રે એક ડાલામથ્થા નર સિંહે જોખમી રીતે હાઇવે પર ચઢીને લાંબી લટાર માર્યાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, જાફરાબાદ તાલુકામાં આવેલા નાગેશ્રી બ્રિજથી મીઠાપુર ગામ સુધીના બ્રિજ વિસ્તારમાં આ નર સિંહ હાઇવે પર ફરી રહ્યો હતો. મોડી રાત્રિના સમયે સિંહ રસ્તા પર ફરતો જોવા મળતા ત્યાંથી પસાર થતા વાહનચાલકો થોડા સમય માટે થંભી ગયા હતા. કેટલાક લોકોએ પોતાના મોબાઇલમાં આ દૃશ્યો કેદ કર્યા હતા, જે બાદમાં સોશિયલ મીડિયામાં ઝડપથી વાયરલ થયા છે.
આ વિસ્તાર ગીર અને કોસ્ટલ બેલ્ટને જોડતો હોવાથી સિંહોની અવરજવર અહીં ઘણી વખત જોવા મળે છે. આ હાઇવે પર આ રીતે સિંહોની હાજરી જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે ભારે વાહનવ્યવહાર રહેતા અકસ્માતનો ભય વધુ રહે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ પણ આ જ અમરેલી-ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ હાઇવે પર બે સિંહોના વાહન અડફેટે આવી મોત થયાની દુખદ ઘટનાઓ બની ચૂકી છે. જેના કારણે આ માર્ગ પર સિંહોની સુરક્ષા અંગે વારંવાર ચર્ચા અને ચિંતાઓ વ્યક્ત થતી રહે છે.
વિશેષજ્ઞો અને સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે, આ વિસ્તારમાં સિંહોની સંખ્યા વધતા તેમની અવરજવર ગામો અને હાઇવે તરફ વધી રહી છે. તેથી વન વિભાગ તેમજ સંબંધિત તંત્ર દ્વારા હાઇવે પર ચેતવણીના બોર્ડ, સ્પીડ નિયંત્રણ અને સાવજોના સંરક્ષણ માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવી જરૂરી બની છે.
સ્થાનિક RFO વાઘેલાના જણાવ્યા મુજબ, હાઇવે પર તુરંત સ્ટાફને અને ટીમને મોકલવામાં આવી હતી અને સ્ટાફ નિયમિત ફેરણા કરી રહ્યો છે.
દેશની શાન ગણાતા એશિયાટિક સિંહોનો સૌથી મોટો વસવાટ ગુજરાતના અમરેલી અને ગીર વિસ્તારમાં નોંધાય છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સિંહોની સંખ્યા વધી હોવાથી તેઓ નવા વિસ્તારોમાં પણ દેખાવા લાગ્યા છે. આવી પરિસ્થિતિમાં વન વિભાગ દ્વારા સિંહો અને માનવ બંનેની સુરક્ષા માટે વધુ સક્રિય પગલાં લેવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે.
આ પણ વાંચો...