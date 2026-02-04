ETV Bharat / state

અમરેલીમાં શ્વાનોએ મચાવ્યો આતંક, 6 લોકો સહિત 8 પશુઓ ઘાયલ

માનવો તથા પશુઓ પર હુમલાની ઘટનાઓ સામે આવતા વિસ્તારમાં અફરા-તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.

અમરેલીમાં શ્વાનોએ મચાવ્યો આતંક
અમરેલીમાં શ્વાનોએ મચાવ્યો આતંક (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 1:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી : જિલ્લામાં રખડતા શ્વાનોના આતંકની સમસ્યા ફરી એક વખત ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરતી જોવા મળી છે. લિલિયા તાલુકાના મોટા લીલીયા ગામમાં શ્વાનો દ્વારા માનવો તથા પશુઓ પર હુમલાની ઘટનાઓ સામે આવતા વિસ્તારમાં અફરા-તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.

મોટા લીલીયા ગામના સાંઇનાથ પ્લોટ વિસ્તાર અને મફતપરા વિસ્તારમાં અચાનક એક શ્વાને ત્રાસ મચાવતા લોકોમાં ભય ફેલાયો હતો. શ્વાને રસ્તે ચાલતા તથા પોતાના કામે વ્યસ્ત રહેલા લોકો પર હુમલો કરી એક બાળક સહિત કુલ 6 વ્યક્તિઓને બચકા ભર્યા હતા. શ્વાનના હુમલામાં લોકોને હાથ, પગ અને શરીરના વિવિધ ભાગોમાં ઇજાઓ પહોંચી હતી.

મોટા લીલીયા
મોટા લીલીયા (ETV Bharat Gujarat)

માત્ર માનવો જ નહીં, પરંતુ આ શ્વાને કુલ 8 પશુઓને પણ બચકા ભર્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જેના કારણે પશુપાલકોમાં પણ ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. એક પછી એક હુમલાની ઘટનાઓ સામે આવતા ગામમાં લોકો ઘરોમાંથી બહાર નીકળતા પણ અચકાતા હતા.

"શ્વાનોના હુમલા અંગે તંત્રને તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવી છે. સાથે જ વેટરિનરી વિભાગનો સંપર્ક કરી લેવામાં આવ્યો છે. શ્વાનને પકડી તેની રસીકરણ પ્રક્રિયા તથા જરૂરી તમામ કાર્યવાહી ગ્રામ્ય પંચાયત દ્વારા કરવામાં આવશે." - વિજયભાઈ પટેલ, સરપંચ લીલીયા

આ ઘટનાની જાણ થતાં આસપાસના લોકોએ તાત્કાલિક ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ખસેડવાની વ્યવસ્થા કરી હતી. 6 ઈજાગ્રસ્તોને લીલીયા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવાયા આવ્યા છે. જ્યાં તબીબો દ્વારા રેબીઝ વિરોધી ઇન્જેક્શન સહિતની પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી. હાલ તમામ ઈજાગ્રસ્તોની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

ગામલોકોએ રખડતા શ્વાનોના વધતા આતંક સામે કાયમી ઉકેલ લાવવા તંત્રને માંગ કરી છે. વારંવાર બનતી આવી ઘટનાઓથી બાળકો અને વૃદ્ધોની સલામતી સામે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. હવે તંત્ર દ્વારા કેટલી ઝડપથી અને અસરકારક કાર્યવાહી થાય છે તે જોવાનું રહ્યું.

આ પણ વાંચો...

  1. અમદાવાદ પોલીસની સરાહનીય કામગીરી, ખાડીયા પોલીસે ગુમ થયેલો શ્વાન માલિકને કર્યો પરત
  2. બનાસકાંઠામાં લોકોને કરડવા દોડતો અને ભસતો યુવક સાજો થઈ ગયો? સારવાર કરતા ડોક્ટર્સ પણ ચોંકી ગયા

TAGGED:

AMRELI NEWS
DOGS WREAK HAVOC
MOTA LILIYA
AMRELI
LILIYA CIVIL HOSPITAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.