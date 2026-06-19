અમરેલીના વાતાવરણમાં આવ્યો પલટો, ગ્રામ્ય પંથકોમાં વરસાદી માહોલથી ઠંડક પ્રસરી
લાંબા સમયથી ગરમીના કારણે પરેશાન બનેલા લોકો માટે વરસાદ રાહત લઈને આવ્યો હોવાનું જોવા મળ્યું છે.
Published : June 19, 2026 at 6:24 PM IST
અમરેલી : જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી અનુભવાઈ રહેલી અસહ્ય ગરમી અને બફારા વચ્ચે આજે અચાનક વાતાવરણમાં નોંધપાત્ર પલટો જોવા મળ્યો છે. જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાયા બાદ હળવાથી મધ્યમ વરસાદનું આગમન થતાં લોકોમાં રાહતની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે. લાંબા સમયથી ગરમીના કારણે પરેશાન બનેલા લોકો માટે વરસાદ રાહત લઈને આવ્યો હોવાનું જોવા મળ્યું છે.
ખાંભા ગીર પંથકના ધુંધવાણા, ભાણીયા તેમજ આસપાસના ગામોમાં ધીમીધારે વરસાદ શરૂ થયો હતો. ખાસ કરીને ધુંધવાણા ગામની શેરીઓમાં વરસાદી પાણી વહેતા જોવા મળ્યા હતા, જેના કારણે ગામમાં ચોમાસાની શરૂઆત જેવો માહોલ સર્જાયો હતો. ગામલોકોમાં વરસાદને લઈ આનંદની લાગણી પણ જોવા મળી હતી.
બીજી તરફ અમરેલી શહેરમાં પણ ઝરમર ઝરમર વરસાદી માહોલ બંધાયો હતો, જેના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી. શહેરમાં લોકોને ગરમી અને બફારાથી થોડોક અંશે રાહત મળી હતી. રસ્તાઓ પર લોકો વરસાદની મજા માણતા પણ જોવા મળ્યા હતા.
સાવરકુંડલા તાલુકાના હાડીડા ગામે પણ વરસાદ નોંધાયો હતો, જ્યારે ધારી તાલુકાના ખીસરી ગામમાં હળવો વરસાદ પડ્યો હતો. ખાંભાના ઘૂઘવાણા આસપાસના ગામોમાં પણ ધીમીધારે વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી.
સવારે જાફરાબાદ વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યા બાદ ધીમે ધીમે અમરેલી, સાવરકુંડલા, ધારી અને ખાંભા સહિતના વિસ્તારોમાં પણ વાતાવરણ પલટાયું હતું. હાલ જિલ્લામાં વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાતા આગામી કલાકોમાં અન્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
વરસાદના આગમનથી ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે આગામી ચોમાસાને લઈને આશા વધુ મજબૂત બની છે. જોકે કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ માત્ર હળવો રહ્યો હતો, તેમ છતાં ગરમીથી રાહત મળતા લોકોમાં આનંદની લાગણી પ્રસરી ગઈ હતી.
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