અમરેલી: ધારીમાં દારૂના વધતા દૂષણ સામે જનઆક્રોશ, ધારાસભ્ય અને આગેવાનોએ આવેદનપત્ર પાઠવ્યું
મોટી સંખ્યામાં આગેવાનો અને નાગરિકોએ ધારીના પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવી તાત્કાલિક અને કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
Published : June 12, 2026 at 4:56 PM IST
અમરેલી : ધારી શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી વધી રહેલા અસામાજિક તત્વોના ત્રાસ અને દારૂના વધતા દૂષણ સામે હવે જનઆક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે. તાજેતરમાં બનેલી હુમલાની ઘટનાને પગલે ભાજપના ધારાસભ્ય જે.વી. કાકડીયા, પૂર્વ ધારાસભ્ય મનસુખ ભુવા અને પૂર્વ ધારાસભ્ય નલિન કોટડીયાની આગેવાની હેઠળ મોટી સંખ્યામાં આગેવાનો અને નાગરિકોએ ધારીના પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવી તાત્કાલિક અને કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ધારી નજીકના વેકરીયા પરા વિસ્તારમાં ગઈકાલે દારૂના નશામાં ચૂર કેટલાક અસામાજિક તત્વોએ બે નિર્દોષ ખેડૂતો નનુભાઈ અને અરવિંદભાઈ પર ખેતરમાં જ જીવલેણ હુમલો કર્યો હોવાની ઘટના સામે આવી હતી. આ બનાવને કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં રોષની લાગણી ફેલાઈ ગઈ હતી. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે દારૂના અડ્ડાઓ અને અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓના કારણે સામાન્ય નાગરિકોનું જીવન અસુરક્ષિત બન્યું છે.
આ ઘટનાના વિરોધમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં પાલિકા પ્રમુખ, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રતિનિધિઓ, વેપારીઓ, સામાજિક આગેવાનો તેમજ મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો જોડાયા હતા. સૌએ જણાવ્યું હતું કે ધારી શહેર તથા વેકરીયા પરા અને પ્રેમપરા વિસ્તારમાં છેલ્લા ચાર વર્ષથી દારૂનું દૂષણ સતત વધી રહ્યું છે, છતાં અસરકારક કાર્યવાહી થતી નથી.
સ્થાનિક મહિલા આગેવાન કમળાબેન ભુવાએ જણાવ્યું હતું કે, "દારૂના કારણે પરિવારો બરબાદ થઈ રહ્યા છે અને યુવાધન ખોટા માર્ગે જઈ રહ્યું છે. મહિલાઓએ પણ દારૂના અડ્ડાઓ બંધ કરાવવા માટે આંદોલન કરવાની તૈયારી છે."
ધારાસભ્ય જે.વી. કાકડીયાએ પ્રાંત અધિકારી સમક્ષ રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "અસામાજિક તત્વોના કારણે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. દારૂના ગેરકાયદે ધંધાઓને તાત્કાલિક બંધ કરાવી બુટલેગરો સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને લોકોમાં સુરક્ષાની લાગણી ઉભી કરવામાં આવે."
પૂર્વ ધારાસભ્ય મનસુખ ભુવાએ પણ આક્રોશ વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "જો પોલીસ અને તંત્ર તાત્કાલિક પગલાં નહીં ભરે તો જનતા પોતે દારૂના અડ્ડાઓ પર રેડ પાડવા મજબૂર બનશે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે હવે લોકો વધુ સહન કરવાની સ્થિતિમાં નથી
આવેદનપત્રમાં ખાસ કરીને વેકરીયા પરા અને પ્રેમપરા વિસ્તારમાં ચાલી રહેલા ગેરકાયદે દારૂના વેપારને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવા, સંડોવાયેલા બુટલેગરો સામે દાખલારૂપ કાર્યવાહી કરવા તેમજ પાસા (PASA) હેઠળ કડક સજા ફટકારવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. ઉપરાંત પોલીસ દ્વારા સતત પેટ્રોલિંગ વધારી અસામાજિક તત્વો પર કાબૂ મેળવવા પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમે ધારીમાં દારૂના દૂષણ અને અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓનો મુદ્દો ફરી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યો છે. હવે તંત્ર અને પોલીસ વિભાગ આ રજૂઆતને કેટલું ગંભીરતાથી લઈ અસરકારક કાર્યવાહી કરે છે તેના પર લોકોની નજર મંડાઈ છે. જો સમયસર યોગ્ય પગલાં નહીં ભરાય તો આગામી દિવસોમાં જનઆંદોલન વધુ ઉગ્ર બનવાની શક્યતા નકારી શકાય તેમ નથી.
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