અમરેલીમાં અજાણ્યા ઈસમો દ્વારા ટ્રેન ઉથલાવવાનો પ્રયાસ, પાઇલટે તાત્કાલિક બ્રેક મારી ટ્રેન ઉભી રાખી
ટ્રેનના સતર્ક પાઇલટે તાત્કાલિક બ્રેક મારી ટ્રેન ઉભી રાખી, જેના કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી.
Published : January 23, 2026 at 8:31 PM IST
અમરેલી : જિલ્લામાં રેલ્વે સલામતીને લઈ ગંભીર ચિંતાજનક ઘટના સામે આવી છે. અમરેલીના ચિતલ અને ખીજડિયા સ્ટેશન વચ્ચે રેલવે ટ્રેક પર અજાણ્યા ઈસમો દ્વારા ટ્રેન ઉથલાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. આ ઘટનાએ રેલવે તંત્ર તેમજ સુરક્ષા એજન્સીઓને એલર્ટ કરી દીધા છે.
મળતી માહિતી પ્રમાણે, ગઈકાલે રાત્રિના સમયગાળામાં અજાણીયા તત્વોએ રેલવે ટ્રેક પર મોટા પથ્થરો અને ફેનસિંગ માટે વપરાતો લોખંડનો પોલ મૂકી દીધો હતો. આ જ માર્ગ પરથી ભાવનગર–પોરબંદર પેસેન્જર ટ્રેન પસાર થવાની હતી. ટ્રેન ટ્રેક પર આવી ત્યારે અસામાન્ય અવાજ સંભળાતા જ ટ્રેનના સતર્ક પાઇલટે તાત્કાલિક બ્રેક મારી ટ્રેન ઉભી રાખી, જેના કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી.
ટ્રેન રોકાયા બાદ પાઇલટ અને સ્ટાફ દ્વારા ટ્રેક પર મુકાયેલા પથ્થરો અને પોલને દૂર કરી તાત્કાલિક રેલવે વિભાગને જાણ કરવામાં આવી. આ ઘટનાની ગંભીરતા જોતા રેલ્વે પોલીસ, સ્થાનિક પોલીસ, સેન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) અને ડોગ સ્કોડ સહિતની ટીમો ઘટના સ્થળે દોડી આવી અને સમગ્ર વિસ્તારમાં તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો.
સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા ટ્રેકની આસપાસના વિસ્તારોની સઘન તપાસ, સીસીટીવી ફૂટેજ ચકાસણી તેમજ સ્થાનિક લોકોની પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે. સાથે જ, આ ઘટનાને સાબોટેજનો પ્રયાસ માનીને તમામ એંગલથી તપાસ શરૂ કરાઈ છે.
રેલ્વે વિભાગે ટ્રેકની સલામતીને લઈ વધારાની તકેદારી રાખી છે અને આગામી સમયગાળામાં આવા બનાવો ન બને તે માટે પેટ્રોલિંગ વધારવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. હાલ સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે ટ્રેન ઉથલાવવાનો આ પ્રયાસ કોણે અને શા માટે કર્યો? તે દિશામાં તપાસ ઝડપી ગતિએ ચાલી રહી છે.
સદ્ભાગ્યે ટ્રેનના પાઇલટની સમયસરની સમજદારી અને સતર્કતાના કારણે સૈકડો મુસાફરોના જીવ બચી ગયા, પરંતુ આ ઘટનાએ રેલવે સુરક્ષા વ્યવસ્થાની ગંભીરતા તરફ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
નોંધનીય છે કે આ લાઈન હજુ થોડા સમય પહેલા જ કાર્યરત થઈ છે અને આ લાઇન પહેલા મીટરગેજ લાઈન હતી, જે હવે બ્રોડગેજમાં કન્વર્ટ થતાં અહીંથી વેરાવળ-ભાવનગર-પોરબંદર સુધીની કનેક્ટિવિટી લોકોને મળી રહી છે, ત્યારે આ ટ્રેન ઉથલવાના પ્રયાસથી તંત્ર સક્રિય બન્યું છે.
આ પણ વાંચો...