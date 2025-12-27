અમરેલીમાં સેશન્સ જ્જના પી.એ તરીકેની ખોટી ઓળખ આપી છેતરપિંડી, ડ્રાઈવરની નોકરી માટે રુ.2 લાખ પડાવ્યા

ETV Bharat / state

આરોપીએ સેશન્સ જજની નકલી સહી કરીને ડ્રાઈવરની ભરતીનો બનાવટી ઓર્ડર તૈયાર કરી રૂપિયા 2 લાખ પડાવ્યા હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

અમરેલીમાં સેશન્સ જ્જના પી.એ તરીકેની ખોટી ઓળખ આપી છેતરપિંડી આચરી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 27, 2025 at 1:12 PM IST

અમરેલી : જિલ્લાના બગસરા તાલુકાના માવજીંજવા ગામના પ્રકાશ ઉર્ફે રવજી દાફડાએ સેશન્સ જજના પીએ તરીકે ખોટી ઓળખ આપી મોટી છેતરપિંડી કરી હોવાની ઘટના સામે આવી છે. આરોપીએ સેશન્સ જજની નકલી સહી કરીને ડ્રાઈવરની ભરતીનો બનાવટી ઓર્ડર તૈયાર કરી રૂપિયા 2 લાખ પડાવ્યા હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

જેતપુર તાલુકાના ખજૂરી ગુંદાળા ગામના એક યુવકને સેશન્સ જજના ડ્રાઈવર તરીકે નોકરી અપાવવાની લાલચ આપી આરોપીએ ખાનગી સેટિંગ હોવાનો દાવો કર્યો હતો. આ માટે પ્રથમ તબક્કે રૂપિયા 2 લાખ લીધા હતા અને બાદમાં કુલ રૂપિયા 5 લાખની માંગણી કરી હતી.

પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, માત્ર 10મું ધોરણ પાસ પ્રકાશ દાફડાએ સેશન્સ જજની ખોટી સહી કરી અંગ્રેજી ભાષામાં ટાઇપ કરાયેલો બનાવટી નિમણૂક પત્ર તૈયાર કરાવ્યો હતો. નકલી ઓર્ડર આપીને યુવકને વિશ્વાસમાં લઈ છેતરપિંડી કરાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં પીડિત યુવકે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવતા માવજીંજવા ગામના પ્રકાશ ઉર્ફે રવજી દાફડા સામે છેતરપિંડી અને ખોટા દસ્તાવેજ બનાવવાના ગુનાઓ હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

