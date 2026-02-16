ETV Bharat / state

અમરેલીના વડિયામાં 'સ્વચ્છ ભારત'ના સૂત્રના લીરેલીરા ઉડ્યા, આરોગ્ય કેન્દ્રની આસપાસ જ ગંદકી

આરોગ્ય કેન્દ્રની આજુબાજુ દુર્ગંધ, કાદવ અને ગંદા પાણી ફરી વળતાં દર્દીઓ તેમજ સ્થાનિક નાગરિકો ભારે મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છે.

વડિયામાં 'સ્વચ્છ ભારત'ના સૂત્રના લીરેલીરા ઉડ્યા
વડિયામાં 'સ્વચ્છ ભારત'ના સૂત્રના લીરેલીરા ઉડ્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 16, 2026 at 3:10 PM IST

અમરેલી : વડિયા શહેરમાં વડાપ્રધાનના મહત્ત્વાકાંક્ષી સ્વચ્છ ભારત અભિયાનના દાવાઓની હકીકત સામે આવી છે. શહેરના ઢોળવા નાકા પાસે આવેલ પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રની આસપાસ આજે ગંદકી, ઉકરડા અને ઉભરાતી ગટરોના પાણીના કારણે ગંભીર સ્થિતિ સર્જાઈ છે. જ્યાં લોકો આરોગ્ય સેવા મેળવવા જાય છે, તે જ આરોગ્ય કેન્દ્રની આજુબાજુ દુર્ગંધ, કાદવ અને ગંદા પાણી ફરી વળતાં દર્દીઓ તેમજ સ્થાનિક નાગરિકો ભારે મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છે.

ઢોળવા નાકા વિસ્તારમાં રસ્તાઓ પર ગટરના ગંદા પાણી વહેતા હોવાથી ચાલતા-ફરતા લોકોને પગ મૂકવો પણ મુશ્કેલ બન્યો છે. વરસાદી માહોલ વચ્ચે ગટરો ઓવરફ્લો થતાં મચ્છરજન્ય રોગો, તાવ સહિતના રોગચાળાની ભીતિ સ્થાનિકોમાં ફેલાઈ છે. ખાસ કરીને વૃદ્ધો, બાળકો અને દર્દીઓ માટે આ સ્થિતિ વધુ જોખમી બની છે.

વડિયામાં 'સ્વચ્છ ભારત'ના સૂત્રના લીરેલીરા ઉડ્યા (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રની આસપાસ લાંબા સમયથી નિયમિત સફાઈ થતી નથી. ઉકરડામાંથી ઉઠતી દુર્ગંધ અને ગંદકીના કારણે આરોગ્ય કેન્દ્ર સુધી પહોંચવું જ દંડ સમાન બન્યું છે. આ પરિસ્થિતિમાં દર્દીઓ સારવાર લેવા આવવામાં પણ સંકોચ અનુભવે છે, જે જાહેર આરોગ્ય માટે ચિંતાજનક બાબત છે.

આરોગ્ય કેન્દ્ર જ ગંદકીરાજ
આરોગ્ય કેન્દ્ર જ ગંદકીરાજ (ETV Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર મામલે વડિયા ગ્રામ પંચાયતના સત્તાધીશો સામે અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. સ્વચ્છતાના દાવાઓ માત્ર કાગળ પર જ સીમિત રહી ગયા છે કે કેમ, એવો રોષ સ્થાનિકોમાં જોવા મળી રહ્યો છે. વડાપ્રધાનના ‘સ્વચ્છ ભારત’ અભિયાનને સ્થાનિક તંત્ર તરફથી જાણે લાંછન લાગી રહ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

"હાલ લગ્નની સિઝન હોવાથી સફાઈ કામદારો રજા ઉપર ગયા છે, આ કારણોસર સફાઈ થતી નથી." - મનીષ ઢોલરીયા, સરપંચ વડીયા

સ્થાનિક નાગરિકો અને સામાજિક કાર્યકરોની માંગ છે કે પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રની આસપાસ તાત્કાલિક વ્યાપક સફાઈ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવે, ગટરોની યોગ્ય નિકાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે અને નિયમિત સફાઈ માટે કાયમી આયોજન થાય. જો વહેલી તકે પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો રોગચાળો ફાટી નીકળવાની પૂરી શક્યતા હોવાનું લોકો ચેતવી રહ્યા છે.

આરોગ્ય કેન્દ્ર જ ગંદકીરાજ
આરોગ્ય કેન્દ્ર જ ગંદકીરાજ (ETV Bharat Gujarat)

હવે જોવાનું એ રહ્યું કે વડિયા ગ્રામ પંચાયત અને સંબંધિત વિભાગો ક્યારે જાગે છે અને આરોગ્ય કેન્દ્ર પાસે ફેલાયેલી ગંદકી દૂર કરી શહેરને ખરેખર ‘સ્વચ્છ ભારત’ના માર્ગે લઈ જાય છે કે નહીં.

