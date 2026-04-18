અમરેલી જિલ્લામાં કરુણ ઘટના: ભૂંડણી ગામે નદીમાં ડૂબવાથી એક જ પરિવારના બે બાળકોના મોત
Published : April 18, 2026 at 3:05 PM IST
અમરેલી : જિલ્લાના ખાંભા તાલુકાના ભૂંડણી ગામે હૃદયવિદારક ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક જ પરિવારના બે નાના બાળકો નદીમાં ડૂબી જતા તેમના કરુણ મોત નિપજ્યા છે. આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ભૂંડણી ગામે રમતા રમતા બે બાળકો અચાનક નદીમાં ડૂબી ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરી હતી. બાદમાં બંને બાળકોને તાત્કાલિક સારવાર માટે રાજુલા સરકારી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
પરંતુ દુર્ભાગ્યવશ, હોસ્પિટલ ખાતે ડોક્ટરોએ બંને બાળકોને મૃત જાહેર કર્યા હતા. મૃતક બાળકોમાં રૂદ્ર નાજાભાઈ મહીડા (ઉંમર 10 વર્ષ) અને પાર્થ નાજાભાઈ મહીડા (ઉંમર 8 વર્ષ)નો સમાવેશ થાય છે. બંને એક જ પરિવારના હોવાને કારણે પરિવાર પર આફત તૂટી પડી છે.
ખાંભા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કરણરાજસિંહ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને મેસેજ મળતા અમારી ટિમ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી હતી અને બાળકો જ્યાં ડૂબી ગયા હતા, તેમને ત્યાંથી કાઢી અને તેમના લઈ રાજુલા પીએમ અર્થે મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ બે બાળકો છે તે તેમની માતા સાથે ગયા હતા, તેમની માતા કપડા ધોઈ રહ્યા હતા, તે દરમિયાન ઘટના બની હતી."
આ ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ તંત્ર દોડી આવ્યું હતું અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં ડૂબી જવાના કારણે મોત થયાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ દુઃખદ ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકોએ રાજુલાના ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીને માહિતગાર કર્યા હતા. માહિતી મળતાં જ ધારાસભ્યએ તાત્કાલિક તંત્રને સૂચના આપી ઘટના સ્થળે જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરાવી હતી.
બંને બાળકોના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે રાજુલા સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તાત્કાલિક પીએમ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીએ આ દુઃખદ ઘટના અંગે શોક વ્યક્ત કર્યો હતો અને પરિવારજનોને સંત્વના પાઠવી હતી.
