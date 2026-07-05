અમરેલીનો ધાતરવડી-2 ડેમ ઓવરફ્લો, 20 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા; નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં એલર્ટ
રાજુલા-ખાંભા પંથકમાં સતત વરસી રહેલા વરસાદને પગલે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઇ છે. ઉપરવાસમાં થયેલા ભારે વરસાદને કારણે ધાતરવડી-2 સિંચાઇ યોજનામાં પાણીની બમ્પર આવક થઇ છે.
Published : July 5, 2026 at 4:03 PM IST
અમરેલી: રાજુલા-ખાંભા પંથકમાં સતત વરસી રહેલા વરસાદને પગલે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઇ છે. ઉપરવાસમાં થયેલા ભારે વરસાદને કારણે ધાતરવડી-2 સિંચાઇ યોજનામાં પાણીની બમ્પર આવક થઇ છે. તંત્ર દ્વારા સાવચેતીના ભાગરૂપે ડેમના તમામ 20 દરવાજા 0.90 મીટર સુધી ખોલવામાં આવ્યા છે. ધાતરવડી-2 ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવતા નદી બે કાંઠે વહેતી થઇ હતી. નદીમાંથી પાણી છોડવામાં આવતા નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
ધાતરવડી-2 ડેમ ઓવર ફ્લો
હવામાનની સ્થિતિ અને ઉપરવાસમાં પડી રહેલા ભારે વરસાદને પગલે પાણીની આવક વધવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ધાતરવડી-2 ડેમના 20 દરવાજા 0.90 મીટર સુધી ખોલવામાં આવ્યા છે. હાલ ડેમમાંથી અંદાજે 52,220 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. બીજી તરફ ધાતરવડી-1 સિંચાઇ યોજના પણ ઓવરફ્લો થવાની સ્થિતિ તરફ વધી રહી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ડેમમાંથી મોટા પ્રમાણમાં પાણી છોડવામાં આવતા નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને ખાખબાઈ, રાજુલા, હિંડોરણા, વડ, ભચાદર, ઉચૈયા, રામપરા-૨, લોઠપુર સહિતના ગામોના લોકોને વિશેષ સાવચેતી રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
તંત્ર દ્વારા લોકોને નદી-નાળા તેમજ વહેતા પાણી નજીક ન જવા અપીલ કરવામાં આવી છે. વરસાદી માહોલ અને પાણીના વધતા પ્રવાહને કારણે જોખમજનક સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે, જેથી બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા તેમજ સુરક્ષિત સ્થળે રહેવા પણ તંત્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે.
સ્થાનિક તંત્ર સ્થિતિ ઉપર સતત નજર રાખી રહ્યું છે અને કોઇ પણ પ્રકારની સ્થિતિ ઉભી થાય તો તેને પહોંચી વળવા માટે તાત્કાલિક બચાવ અને રાહત કામગીરી હાથ ધરવા માટે જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: