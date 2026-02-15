"સિંહના ટોળા ન હોય" કહેવત ફરી એકવાર ખોટી સાબિત થઈ, ધારીમાં એક સાથે 7 સિંહોનું ટોળું નજરે પડ્યું
સાત સિંહોનું ટોળું એક સાથે જોવા મળતાં વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી.
Published : February 15, 2026 at 7:09 PM IST
અમરેલી : ધારી તાલુકા સહિત સમગ્ર ગીર પંથકમાં એશિયાટિક સિંહોની હાજરી દિવસેને દિવસે વધુ સ્પષ્ટ બનતી જઈ રહી છે. ગીર અડીને આવેલા ગામડાઓમાં સિંહોનું સામ્રાજ્ય યથાવત હોવાનું વધુ એકવાર સાબિત થયું છે. તાજેતરમાં ધારી તાલુકાના હુડલી ગામ નજીક સાત સિંહોનું ટોળું એક સાથે જોવા મળતાં વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી.
હુડલી ગામની આસપાસ આવેલી ખેડૂતની વાડીમાં બનાવેલા પાણીના અવેડા પર સિંહોનું ટોળું પાણી પીવા માટે પહોંચ્યું હતું. ઉનાળાની શરૂઆત થતાં જ પાણીની શોધમાં આવેલા 7 સિંહોએ અવેડા પર નિર્ભયતાથી તરસ છીપાવી હતી. સિંહોના આ દૃશ્યો જોનાર ખેડૂતો અને ગ્રામજનો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા.
ઘણીવાર “સિંહો ટોળામાં નથી રહેતા” એવી કહેવત સાંભળવા મળે છે, પરંતુ અહીં એક સાથે સાત સિંહો જોવા મળતાં આ કહેવત ફરી એકવાર ખોટી પુરવાર થઈ છે. સિંહોનો આ દ્રશ્ય મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થઈ ગયો છે, જેનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં લોકોમાં રસ અને ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
ઉનાળો નજીક આવતા હવે સિંહો દિવસ દરમિયાન પણ વાડી વિસ્તારોમાં આવેલી પાણીની કુંડીઓ અને અવેડાઓ પર પાણી પીવા આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ધારી અને તેની આસપાસનો વિસ્તાર ગીર જંગલની નજીક આવેલો હોવાથી અહીં સિંહોની મોટી સંખ્યામાં વસ્તી છે. ખોરાક અને પાણીની શોધમાં સિંહો વારંવાર રેવન્યુ વિસ્તાર અને માનવ વસવાટ તરફ આવી ચડતા હોય છે.
આ ઘટના ફરી એકવાર સૂચવે છે કે ગીર પંથકના ગામડાઓ આજે પણ સિંહોના કુદરતી રહેઠાણ સમાન બની રહ્યા છે. સાથે જ વન વિભાગ અને સ્થાનિક તંત્ર માટે માનવ-સિંહ સહઅસ્તિત્વ જાળવવાની જવાબદારી વધુ મહત્વની બની છે. ખેડૂતો અને ગ્રામજનોએ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે, જ્યારે સિંહોની સલામતી અને સંરક્ષણ માટે યોગ્ય પગલાં લેવાય તેવી માંગ પણ ઉઠી રહી છે.
આ પણ વાંચો...