અમરેલીઃ દિવાળીના તહેવારમાં ગીરના જંગલમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર, હનુમાન ગાળામાં માનવ મહેરામણ ઉમટ્યું
પ્રાચીન હનુમાન ગાળા મંદિરે દર્શન માટે શ્રદ્ધાળુઓનો ભારે ધસારો, જંગલના રસ્તાઓ પર વાહનોની લાંબી કતારો સાથે ટ્રાફિક જામના દૃશ્યો
Published : November 13, 2026 at 9:55 AM IST
અમરેલીઃ દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન પ્રવાસન સ્થળો અને ધાર્મિક સ્થળોએ લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. ત્યારે અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા નજીક ગીરના ગાઢ જંગલમાં આવેલા સુપ્રસિદ્ધ અને પ્રાચીન હનુમાન ગાળા મંદિરે પણ શ્રદ્ધાળુઓનો ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. દિવાળીના પર્વ નિમિત્તે હનુમાનજી પ્રત્યે અપાર શ્રદ્ધા ધરાવતા ભક્તો મોટી સંખ્યામાં દર્શનાર્થે ઉમટી પડતાં સમગ્ર જંગલ વિસ્તારમાં ભક્તિમય માહોલ છવાયો છે. ભક્તોની સાથે વાહનોની સંખ્યામાં પણ વધારો થતાં જંગલના માર્ગો પર ટ્રાફિક જામ જેવી સ્થિતિ સર્જાવાના દૃશ્યો સામે આવ્યા છે.
ખાંભા નજીક ગીરના ગાઢ જંગલની વચ્ચે આવેલું હનુમાન ગાળા આશ્રમ વર્ષોથી શ્રદ્ધાળુઓ માટે આસ્થાનું વિશેષ કેન્દ્ર રહ્યું છે. કુદરતી સૌંદર્યથી ઘેરાયેલા આ ધાર્મિક સ્થળે હનુમાનજીનાં દર્શન કરવા માટે માત્ર અમરેલી જિલ્લો જ નહીં, પરંતુ આસપાસના વિસ્તારોમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આવે છે. દિવાળીના તહેવારોમાં તો અહીં ભક્તોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
હનુમાન ગાળાની વિશેષતા એ છે કે, અહીં હનુમાનજીને લાડવા ધરાવવાની અનોખી ધાર્મિક પરંપરા છે. શ્રદ્ધાળુઓ પોતાની માનતા અને આસ્થા અનુસાર હનુમાનજીને લાડવાનો ભોગ ધરાવે છે. ખાસ કરીને લાડવા બનાવવા માટેનો લોટ ચડાવવાની પરંપરાને કારણે પણ દૂરદૂરથી લોકો અહીં પહોંચે છે. અનેક શ્રદ્ધાળુઓ પોતાની માનતા પૂર્ણ થતાં પગપાળા યાત્રા કરીને મંદિર સુધી પહોંચે છે અને ધજા ચડાવી હનુમાનજીના ચરણોમાં શીશ નમાવી ધન્યતા અનુભવે છે.
આ સ્થળની બીજી વિશેષતા એ છે કે, ગાઢ જંગલની વચ્ચે આવેલું હોવાથી અહીં કુદરતી વાતાવરણ અને વન્ય પ્રાણીઓની ચહેલપહેલનો અનુભવ થાય છે. જંગલની શાંતિ, હરિયાળી અને ધાર્મિક આસ્થાના સંગમને કારણે હનુમાન ગાળા આશ્રમ ભક્તો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. સામાન્ય દિવસોમાં પણ અહીં શ્રદ્ધાળુઓની અવરજવર રહેતી હોય છે, પરંતુ દિવાળી જેવા તહેવારોમાં ભક્તોની સંખ્યા અનેકગણી વધી જાય છે.
વન વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ આવતા આ જંગલ વિસ્તારમાં પ્રવેશ માટે જરૂરી પરવાનગી લેવાની હોય છે. તેમ છતાં હનુમાનજી પ્રત્યેની અતૂટ શ્રદ્ધા અને વર્ષોથી ચાલી આવતી ધાર્મિક પરંપરાને કારણે ભક્તો પરવાનગી મેળવીને દર્શનાર્થે પહોંચે છે.
દિવાળીના તહેવારોમાં હનુમાન ગાળા ખાતે ઉમટેલી ભીડના કારણે જંગલના માર્ગો પર વાહનોની લાંબી કતારો અને ટ્રાફિક જામનાં દૃશ્યો જોવા મળ્યાં હતાં. એક તરફ ગીરના જંગલમાં પ્રવાસીઓનો ધસારો અને બીજી તરફ હનુમાનજીનાં દર્શન માટે ઉમટેલા શ્રદ્ધાળુઓના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં મેળા જેવો માહોલ સર્જાયો હતો.
ગીરની કુદરતી સુંદરતા વચ્ચે આવેલું હનુમાન ગાળા મંદિર ધાર્મિક શ્રદ્ધા અને પ્રકૃતિના અનોખા સંગમનું જીવંત ઉદાહરણ બની રહ્યું છે.