અમરેલી: લાઠીના ચાવંડ નજીક ગૌરક્ષકોની સતર્કતા, કતલખાને લઈ જવાતા પશુઓ બચાવાયા
લાઠી તાલુકાના ચાવંડ નજીક પશુ ભરેલા ટ્રક સાથે એક શખ્સ ઝડપાયો. રૂ. 58 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે.
Published : February 26, 2026 at 1:51 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના લાઠી તાલુકાના ચાવંડ નજીક ગૌરક્ષકોની સમયસર કાર્યવાહીથી કતલખાને લઈ જવાતા પશુઓને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. ગૌરક્ષકોને મળેલી માહિતીના આધારે કતલખાને પશુઓ લઈ જતા એક ટ્રકને અટકાવી તપાસ કરતાં ગંભીર ખુલાસો થયો હતો.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, ચાવંડ નજીકથી પસાર થતી એક ટ્રકમાં ગેરકાયદેસર રીતે પશુઓ ભરવામાં આવ્યા હોવાનું ગૌરક્ષકોને શંકાસ્પદ લાગ્યું હતું. ટ્રકને રોકી તપાસ કરતાં તેમાં કુલ 9 પશુઓ કતલખાને લઈ જવાતા હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. ગૌરક્ષકોએ તાત્કાલિક ટ્રકને કબજામાં લઈ લાઠી પોલીસને જાણ કરી હતી.
પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચતા ટ્રક ડ્રાઈવર અકીલ કુરેશીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. પશુઓ ભરેલા ટ્રક સાથે એક શખ્સને પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે ટ્રક સહિત અંદાજે રૂ. 58 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો છે. બચાવાયેલા તમામ પશુઓને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
આ મામલે પોલીસ દ્વારા વધુ એક શખ્સ અંજુમ તરકવાડીયાની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. આરોપી ઘટનાપછી ફરાર થઈ ગયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે અને તેને ઝડપવા માટે પોલીસ ટીમ દ્વારા કવાયત તેજ કરવામાં આવી છે.
લાઠી પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી પી.આઈ. સોનીએ જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટનાને લઈને પશુ સંરક્ષણ ધારા હેઠળ બે શખ્સો સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે.
આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર પશુ પરિવહન અને કતલખાને લઈ જવાના કિસ્સાઓ સામે ફરી એકવાર ચિંતાનો માહોલ ઉભો થયો છે. ગૌરક્ષકોની સતર્કતાના કારણે મોટી દુર્ઘટના અટકાવી શકાયી હોવા બદલ સ્થાનિકોમાં પ્રશંસા જોવા મળી રહી છે.
