અમરેલી: સાવરકુંડલા નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં સીધી ટક્કર, કોંગ્રેસ-ભાજપે તમામ બેઠકો પર ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યા
સાવરકુંડલા નગરપાલિકાની કુલ 36 બેઠકો માટે કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંને પક્ષે 36-36 ઉમેદવારો દ્વારા ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ ઉમેદવારી ફોર્મ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.
Published : April 11, 2026 at 1:43 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલા શહેરમાં નગરપાલિકા ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ દિવસેને દિવસે ગરમાતો જઈ રહ્યો છે. ચૂંટણી પ્રક્રિયાના મહત્વના તબક્કા તરીકે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની કાર્યવાહી પૂર્ણ થતાં બંને મુખ્ય રાજકીય પક્ષો કોંગ્રેસ અને ભાજપે સંપૂર્ણ તૈયારી સાથે મેદાનમાં ઉતરવાનો સંકેત આપ્યો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, સાવરકુંડલા નગરપાલિકાની કુલ 36 બેઠકો માટે કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંને પક્ષે 36-36 ઉમેદવારો દ્વારા ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ ઉમેદવારી ફોર્મ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. બંને પક્ષોએ તમામ વોર્ડમાં પોતાના ઉમેદવારો ઊભા રાખતા આ ચૂંટણીમાં સીધી અને કડક ટક્કરનો માહોલ સર્જાયો છે.
ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાના અંતિમ દિવસે ચૂંટણી અધિકારી કચેરીએ દિવસભર ભારે રાજકીય ગહમાગહમી જોવા મળી હતી. બંને પક્ષોના ઉમેદવારો પોતાના સમર્થકો સાથે મોટી સંખ્યામાં કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તાર રાજકીય રંગે રંગાયો હતો. સૂત્રોચ્ચાર, સમર્થકોના ઉમંગ અને શક્તિ પ્રદર્શન વચ્ચે વાતાવરણ જીવંત બની ગયું હતું.
આ પ્રસંગે રાજકીય આગેવાનોની પણ હાજરી નોંધપાત્ર રહી હતી. કોંગ્રેસ તરફથી જિલ્લા ઉપપ્રમુખ હસુ સૂચક ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જ્યારે ભાજપ તરફથી સાવરકુંડલા ધારાસભ્ય મહેશભાઈ કસવાળા તેમજ સાંસદ ભરત સુતરીયા ઉપસ્થિત રહી ઉમેદવારોને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. બંને પક્ષના નેતાઓએ જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ ભરી દીધો હતો.
કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંને પક્ષોએ સંપૂર્ણ પેનલ ઉતારતા સાવરકુંડલા નગરપાલિકા ચૂંટણી હવે અત્યંત રસપ્રદ બની છે. બંને પક્ષો માટે આ ચૂંટણી પ્રતિષ્ઠાનો પ્રશ્ન બની ગઈ હોવાથી પ્રચાર-પ્રસાર અને રાજકીય ગતિવિધિઓ આગામી દિવસોમાં વધુ તેજ બનવાની સંભાવના છે.
હવે ઉમેદવારી ફોર્મની ચકાસણી અને અંતિમ ઉમેદવારોની યાદી જાહેર થયા બાદ ચૂંટણીનું ચિત્ર વધુ સ્પષ્ટ બનશે. હાલની પરિસ્થિતિને જોતા સાવરકુંડલા નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં કડક સ્પર્ધા અને રોમાંચક મુકાબલાની સંભાવના વધુ મજબૂત બની રહી છે.
