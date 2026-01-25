ETV Bharat / state

અમરેલી કલેકટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, તંત્ર દોડતું થયું

અજાણ્યા શખ્સ દ્વારા 10 લાઈનના ઈ-મેઈલ દ્વારા અમરેલી કલેકટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી.

અજાણ્યા શખ્સ દ્વારા 10 લાઈનના ઈ-મેઈલ દ્વારા ધમકી મોકલવામાં આવી
અજાણ્યા શખ્સ દ્વારા 10 લાઈનના ઈ-મેઈલ દ્વારા ધમકી મોકલવામાં આવી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 25, 2026 at 11:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: જિલ્લા કલેકટર કચેરીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી ભર્યો ઇ-મેઇલ મળ્યાનો ગંભીર બનાવ સામે આવ્યો છે. ધમકીભર્યા મેઈલ બાદ સુરક્ષા મામલે તંત્ર દોડતું થયું છે. આ બાબતે અમરેલી સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણ્યા શખ્સ સામે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે.

પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, અમરેલી કલેકટર કચેરીના અધિકૃત ઇ-મેઇલ આઇડી પર એક અજાણ્યા ઇસમ દ્વારા ધમકીભર્યો ઇ-મેઇલ મોકલવામાં આવ્યો હતો. આ ઇ-મેઇલમાં મોકલનારે પોતાનું સરનામું અને ઓળખ ગુપ્ત રાખી હતી. ઇ-મેઇલમાં કુલ દસ લાઈનોમાં જુદી જુદી ધમકીભરી અને ભયજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ ધમકીભર્યો ઇ-મેઇલ બે દિવસ અગાઉ મળ્યો હોવાની માહિતી સામે આવી છે. ઈ-મેઈલ મળ્યા બાદ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ દ્વારા પ્રાથમિક તપાસ કરી, ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી સ્થાનિક પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. બાદમાં સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ સમગ્ર અમરેલી કલેકટર કચેરી પરિસરમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ સાથે અન્ય સંબંધિત વિભાગો પણ એલર્ટ થઈ ગયા હતા.

સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન એફ.એસ.એલ. (ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી) સહિતની ટીમોની પણ મદદ લેવામાં આવી હતી. સમગ્ર કચેરી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ઝીણવટપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી હતી. જો કે, તપાસ દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારના વિસ્ફોટક પદાર્થો મળી આવ્યા ન હતા, જેથી તંત્રએ થોડી રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

આ મામલે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ કચેરીના અધિકારી અશોકકુમાર મકવાણાએ ઇ-મેઇલ મોકલનાર અજાણ્યા શખ્સ સામે અમરેલી સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.

આ અંગે એસ.ઓ.જી.ના પી.આઇ. આર.ડી. ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, 'ધમકીભર્યો આ ઇ-મેઇલ અંગ્રેજી ભાષામાં લખાયેલો હતો, જેમાં હેડિંગ સાથે દસ લાઈનોનું લખાણ હતું. ઇ-મેઇલની શરૂઆતમાં LTTE DM જેવા શબ્દો લખવામાં આવ્યા હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું. હાલ આ સમગ્ર મામલે જુદી જુદી કલમો હેઠળ અમરેલી સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

પોલીસ દ્વારા ઇ-મેઇલ મોકલનારની ઓળખ મેળવવા માટે ટેક્નિકલ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે અને સાયબર ટીમની પણ મદદ લેવામાં આવી રહી છે. જિલ્લામાં શાંતિ અને સુરક્ષા જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ દ્વારા વધારાની તકેદારી રાખવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AMRELI
COLLECTOR OFFICE
BOMB BLAST THREAT
AMRELI COLLECTOR
AMRELI COLLECTOR OFFICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.