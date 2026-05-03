અમરેલી શહેરમાં હિસ્ટ્રીશીટર આરોપી દ્વારા મારામારી, પોલીસે કર્યું રી-કન્સ્ટ્રક્શન
આરોપી ફરીયાદીને મારી નાખવાની ધમકી આપી ઘટના બાદ ફરાર થઈ ગયો હતો
Published : May 3, 2026 at 4:04 PM IST
અમરેલી : શહેરમાં ભોજન સમારંભ દરમિયાન થયેલી મારામારીની ઘટનાએ ચકચાર મચાવી છે. મળતી માહિતી મુજબ, 10 જેટલા ગુનાઓમાં સંડોવાયેલ હિસ્ટ્રીશીટર આરોપી યુવરાજ શિવકુ મકવાણાએ ફરીયાદી સાથે ઝઘડો કરી મારામારી કરી હતી. આરોપીએ છરી બતાવી ફરીયાદીને મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી અને ઘટના બાદ ફરાર થઈ ગયો હતો.
આ બનાવને ગંભીરતાથી લઈ અમરેલી પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી અને આરોપી યુવરાજ મકવાણાને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસે તેને ચકરગઢ રોડ પર આવેલા અમૃતનગર શેરી વિસ્તારમાં લઈ જઈ બનાવ સ્થળે ઘટનાનું રી-કન્સ્ટ્રક્શન કરી પંચનામું કર્યું હતું. આ દરમિયાન DySPની હાજરીમાં સિટી પોલીસ, લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સહિતનો પોલીસ કાફલો હાજર રહ્યો હતો.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આરોપી યુવરાજ મકવાણા સામે અગાઉથી જ અલગ-અલગ 12 જેટલા ગુના નોંધાયેલા છે. જેમાં હત્યાના પ્રયાસના ગુનામાં કોર્ટ દ્વારા તેને 10 વર્ષની સજા તેમજ રૂપિયા 25,000નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. હાલ તે જામીન પર મુક્ત હતો.
અમરેલી જિલ્લામાં ગુનેગારોને કાબુમાં લેવા માટે ઇન્ચાર્જ એસપી જયવીર ગઢવી દ્વારા કડક સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે, જેના આધારે પોલીસે આ કાર્યવાહી કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ પણ વાંચો...