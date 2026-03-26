અમરેલી શહેરમાં સીસી રોડના કામ અંગે મોટો વિવાદ, કોંગ્રેસની તપાસની માંગ
Published : March 26, 2026 at 8:25 PM IST
અમરેલી : શહેરમાં તાજેતરમાં બનેલા સીસી રોડના કામ અંગે મોટો વિવાદ ઉભો થયો છે. શહેરમાં માત્ર એક મહિના પહેલાં બનાવવામાં આવેલા સીસી રોડના સેમ્પલ ફેઈલ થતા માર્ગ મકાન વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી રોડ તોડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ઘટના વિકાસના કામોની ગુણવત્તા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કરે છે.
મળતી માહિતી મુજબ, શહેરના આર્ટ્સ કોલેજ સામે આવેલ અંદાજે 125 મીટર લાંબા સીસી રોડના સેમ્પલ ટેસ્ટ દરમિયાન ગુણવત્તા નબળી હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. આ રોડ આશરે 11 કરોડના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યો હતો, છતાં પણ તેની ગુણવત્તા નબળી નીકળતા લોકોમાં રોષ અને આશ્ચર્ય જોવા મળ્યું છે.
આ સમગ્ર મામલે કોંગ્રેસના આગેવાનો દ્વારા કડક પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી છે. તેમણે શહેરમાં ચાલી રહેલા તમામ વિકાસ કાર્યોની નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક તપાસ કરવાની માંગ ઉઠાવી છે. કોંગ્રેસ આગેવાન શરદ ધાનાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "જાહેર નાણાંનો વ્યય કરીને નબળી ગુણવત્તાના કામો કરવામાં આવી રહ્યા છે, જે સ્વીકાર્ય નથી. સમગ્ર શહેરમાં થયેલા સીસી રોડ સહિતના વિકાસ કામોની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ થવી જોઈએ."
સ્થાનિક ધારાસભ્ય કૌશિક વેકરિયાએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "નબળી ગુણવત્તાના કામો સહન કરવામાં નહીં આવે અને તેમની સૂચના મુજબ જ આ રોડ તોડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. લોકોના પૈસાથી થતી દરેક કામગીરીમાં ગુણવત્તા જાળવવી જરૂરી છે, અને જ્યાં ખામી જણાશે ત્યાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારી હસ્તવ ઢોલાવાલાએ પણ આ મામલે સ્પષ્ટતા કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "ઈન્સ્પેક્શન દરમિયાન શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં બનેલા રોડના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી કેટલાક સેમ્પલ ફેઈલ થયા હતા. ઉચ્ચ કક્ષાએથી મળેલા આદેશ અનુસાર જ નબળા રોડને તોડવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે."
આ ઘટનાને કારણે અમરેલી શહેરમાં બનેલા અન્ય સીસી રોડની ગુણવત્તા પણ હવે શંકાના ઘેરામાં આવી ગઈ છે. નાગરિકોમાં પણ પ્રશ્ન ઉઠી રહ્યા છે કે, શું અન્ય રસ્તાઓમાં પણ આવી જ ખામીઓ છે? હાલમાં, આ સમગ્ર મામલો શહેરમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને લોકો વિકાસ કાર્યોમાં પારદર્શિતા અને ગુણવત્તાની ખાતરી માટે તંત્ર પાસેથી જવાબદારીની માંગ કરી રહ્યા છે.
