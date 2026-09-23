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અમરેલી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સંદીપ ધાનાણીની ધરપકડ, યુવકને માથામાં ઝીંક્યા હતા કીટલાના ઘા

સાવરકુંડલા બાયપાસ રોડ પર પાનના ગલ્લે ઉભા રહેલા યુવક પર શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સંદીપ ધાનાણીએ હુમલો કર્યો હતો.

અમરેલી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સંદીપ ધાનાણીની ધરપકડ
અમરેલી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સંદીપ ધાનાણીની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2026 at 8:54 PM IST

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અમરેલીઃ અમરેલી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સંદીપ ધાનાણીની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. સંદીપ ધાનાણી પર આરોપ છે કે તેમણે એક યુવકને માથાના ભાગે કીટલાના પાંચ ઘા માર્યા હતા. 21 સપ્ટેમ્બરે બનેલી ઘટનામાં પોલીસે CCTV ફૂટેજના આધારે સંદીપ ધાનાણીની ધરપકડ કરી લીધી છે.

CCTVમાં કેદ થઈ હતી ઘટના

અમરેલી પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, અમરેલી-સાવરકુંડલા બાયપાસ રોડ પર RTO ઓફિસ પાસે રાજચામુંડા નામની એક દુકાન આવેલી છે. જ્યાં રાત્રે ધર્મકુમાર જોશીપુરા નામનો યુવક માવો ખાવા માટે આવ્યો હતો. અમરેલી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સંદીપ ધાનાણી પહેલા જ ત્યાં રાખેલા બાંકડા પર બેઠા હતા. જેવો આ યુવક ત્યાં પહોંચ્યો કે સંદીપ ધાનાણીએ તેના પર ચાના કીટલાથી હુમલો કરી દીધો હતો. માત્ર 15 સેકન્ડમાં જ કીટલાના 5 ઘા મારતા યુવકને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી.

અમરેલી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સંદીપ ધાનાણીની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)

સમગ્ર ઘટના બાદ ઈજાગ્રસ્ત ધર્મકુમાર જોશીપુરાના સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં હોસ્પિટલમાં ધર્મકુમાર જોશીપુરાને માથાને ભાગે 9 ટાંકા લેવાની ફરજ પડી હતી. અમરેલી હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક સારવાર લીધા બાદ ઈજાગ્રસ્ત યુવકને રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ઈજાગ્રસ્ત યુવકનો આરોપ છે કે, સંદીપ ધાનાણીએ હુમલા બાદ તેને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી.

મહત્વનું છે કે, સંદીપ ધાનાણી અમરેલી શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ છે. ઉપરાંત ગુજરાત કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ પરેશ ધાનાણીના કૌટુંબિક ભાઈ છે. હાલ અમરેલી પોલીસે સંદીપ ધાનાણીની ધરપકડ કરી છે. અમરેલી પોલીસે હત્યાના પ્રયાસ સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધીને વધુ કાર્યવાહી કરી છે.

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TAGGED:

અમરેલી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ
સંદીપ ધાનાણીની ધરપકડ
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