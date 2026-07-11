અમરેલી: લાયન શો મામલે સૌથી મોટી કાર્યવાહી, મૃતક સહિત ત્રણ સામે વાઈલ્ડ લાઈફ એક્ટ હેઠળ નોંધાયો ગુનો
લીલીયા રેન્જ વિસ્તારમાં સિંહના મેટિંગનો શો યોજી સિંહની પજવણીના મામલે વાઈલ્ડ લાઈફ પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી મૃતક સહિત ગુનો નોંધી 2 આરોપીની કરી ધરપકડ.
Published : July 11, 2026 at 1:26 PM IST
અમરેલી : જિલ્લાના લીલીયા રેન્જ વિસ્તારમાં સિંહના મેટિંગ દરમિયાન લાયન શો યોજી સિંહની પજવણી કરવાના ગંભીર મામલે વન વિભાગે અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા સિંહની પજવણી અને ગેરકાયદે લાયન શો જેવી ઘટનાઓને ગંભીરતાથી લઈ કડક કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવ્યા બાદ આ કેસમાં દાખલો બેસાડવા માટે વાઈલ્ડ લાઈફ પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
વન વિભાગે મૃતક અહેમદ ઉર્ફે સોહિલ મેમણ, રેહાનખાન પઠાણ (રહે. અમરેલી) અને યશરાજસિંહ વાજા (રહે. સાવરકુંડલા) સામે વાઈલ્ડ લાઈફ પ્રોટેક્શન એક્ટ, 1972 તથા અન્ય સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. તેમાં રેહાનખાન પઠાણ અને યશરાજસિંહ વાજાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે મૃતક આરોપી સામે પણ કાયદાકીય પ્રક્રિયા મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓએ સિંહ દર્શન દરમિયાન મોબાઈલ ફોનથી વીડિયો રેકોર્ડિંગ કર્યું હતું તેમજ કેટલાક લોકોને વીડિયો કોલ કરીને જીવંત દૃશ્યો બતાવ્યા હતા. તપાસથી બચવાના પ્રયાસરૂપે મોબાઈલમાંથી ડેટા ડિલીટ (ફોર્મેટ) કરવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનું વન વિભાગે જણાવ્યું છે. આ તમામ મોબાઈલ જપ્ત કરીને ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL) ખાતે તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.
"રેવન્યુ વિસ્તારમાં લાયન શો દરમિયાન બનેલી ઘટનામાં એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હતું. આ સમગ્ર ઘટનાની ગંભીરતાથી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન બે વ્યક્તિઓના મોબાઈલ કબજે કરીને એફએસએલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. પુરાવાના આધારે બંને આરોપીઓ સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી કરીને તેમને કોર્ટ હવાલે કરવામાં આવ્યા છે." - વત્સલ પંડ્યા, વન અધિકારી, લીલીયા રેન્જ, અમરેલી
વન વિભાગના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર વાઈલ્ડ લાઈફ પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલા આ ગુનામાં ત્રણથી સાત વર્ષની સજાની જોગવાઈ છે. ધરપકડ કરાયેલા બંને આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરી આગળની કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
વન વિભાગનું કહેવું છે કે ગીર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સિંહ દર્શનના નામે લાયન શો, સિંહની પજવણી અથવા વન્યજીવોને હેરાનગતિ પહોંચાડનાર કોઈપણ વ્યક્તિ સામે આગામી સમયમાં પણ કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.
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