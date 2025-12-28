અમરેલી સેશન્સ જજના PAની ખોટી ઓળખ આપી બે લાખની છેતરપિંડી, બગસરા પોલીસે દબોચ્યો
અમરેલી સેશન્સ જજના PA તરીકે ખોટી ઓળખ આપીને આરોપી યુવકે ડ્રાઈવરની નોકરી માટે ભોગબનનાર યુવક પાસેથી બે લાખ રૂપિયા પડાવ્યા હતાં.
અમરેલી: સેશન્સ જજના પીએ તરીકે ખોટી ઓળખ આપી બે લાખની છેતરપિંડી કરનાર યુવકને બગસરા પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. બગસરા તાલુકાના માવજીંજવા ગામના એક યુવકે પોતાને અમરેલી સેશન્સ જજના પીએ હોવાની ઓળખ આપી જેતપુર તાલુકાના ખજુરી ગુંદાળા ગામના યુવકને ડ્રાઇવરની નોકરી આપવાની લાલચ આપી હતી અને તેના માટે ઉપર સેટિંગ કરવાના બહાને રૂપિયા બે લાખ પડાવ્યા હતાં.
આરોપીએ સેશન્સ જજની નકલી સહીવાળું બનાવટી નિમણૂક પત્ર પણ આપ્યું હતું. છેતરપિંડીનો ભોગ બનનારે આ સમગ્ર મામલે બગસરા પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને તેના આધારે બગસરા પોલીસે આરોપીને ઝડપી લઈ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
જેતપુર તાલુકાના ખજુરી ગુંદાળા ગામના નિકુંજભાઈ કડવાભાઈ બુટાણી નામના યુવકે બગસરા પોલીસ મથકમાં નોંધાવેલી ફરિયાદ અનુસાર ગત 18 ડિસેમ્બરે નિકુંજભાઈ બગસરામાં પોતાનું બાઈક રીપેરીંગ કરાવતા હતા ત્યારે માવજીંજવા ગામના પ્રકાશ ઉર્ફે બાબુ રવજી દાફડા નામનો શખ્સ તેમને મળ્યો હતો. પ્રકાશ દાફડાએ પોતે અમરેલી સેશન્સ જજ બુખારી મેડમનો પીએ હોવાનું કહી લાઠી, લીલિયા અને બાબરા સહિતની કોર્ટોમાં મોનિટરિંગ કરતો હોવાનો દાવો કર્યો હતો. સાથે જ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં જજના ડ્રાઇવરની ભરતી ચાલી રહી હોવાનું કહી તેમાં સેટિંગ કરાવી આપવાની વાત કરી હતી.
નિકુંજભાઈ 10 ધોરણ પાસ હોવાથી લાયકાત ઓછી હોવાનું કહી પાંચ લાખ રૂપિયા ખર્ચ આવશે તેવી વાત કરી હતી. બાદમાં નિકુંજભાઈ માત્ર બે લાખ રૂપિયા આપી શકશે તેમ જણાવતા પ્રકાશ દાફડાએ તેમની પાસેથી રૂપિયા બે લાખ રોકડા લઈ લીધા હતા. સવા મહિના બાદ બગસરાની એક ચાની હોટલ પર મળી પ્રકાશ દાફડાએ નિકુંજભાઈને ડ્રાઇવર તરીકેનો નિમણૂક પત્ર આપ્યો હતો અને 8 સપ્ટેમ્બરે કોર્ટમાં હાજર થવાનું કહ્યું હતું. પરંતુ કોર્ટમાં તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે આવી કોઈ ભરતી કરવામાં આવી નથી અને આપવામાં આવેલ નિમણૂક પત્ર સંપૂર્ણપણે નકલી છે. તેમાં સેશન્સ જજની સહી પણ ખોટી હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.
છેતરપિંડી થયાની જાણ થતા નિકુંજભાઈએ બગસરા પોલીસ મથકમાં અરજી આપી હતી. તપાસ દરમિયાન ખુલ્યું હતું કે આરોપીએ અંગ્રેજીમાં નકલી ઓર્ડર તૈયાર કર્યો હતો, જેમાં રમેશભાઈ રાજગોરની ડિજિટલ સાઇન અને ડિસ્ટ્રિક્ટ જજની ખોટી સહી કરવામાં આવી હતી. બે લાખ રૂપિયા ચૂકવ્યા બાદ 30 દિવસમાં ઓર્ડર આપવાનો વાયદો પણ કરવામાં આવ્યો હતો. ઉઘરાણી કરતાં આરોપી રજિસ્ટર રજા પર હોવાના બહાના આપતો હતો. આ સમગ્ર મામલે બગસરા પોલીસે બનાવટી દસ્તાવેજો તૈયાર કરવું, સરકારી રેકોર્ડમાં છેડછાડ અને છેતરપિંડી સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપી પ્રકાશ દાફડાને ઝડપી લીધો છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.