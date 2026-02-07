ચા બનાવવાને પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝઘડો, સાવકા પુત્રએ પિતાને બોથડ પદાર્થના ઘા ઝિંકતા મોત, અમરેલી જિલ્લાની ઘટના
ચા બનાવવા જેવી સામાન્ય બાબતને લઈને પતિ-પત્ની વચ્ચે થયેલા ઝઘડાનો કરૂણ અંજામ આવ્યો હતો.
Published : February 7, 2026 at 1:21 PM IST
અમરેલી : જિલ્લાનાં બગસરા તાલુકાના મોટા મુંજયાસર ગામની વાડીમાં કામ કરતા પરપ્રાંતિય ખેતમજૂર પિતાની તેમના આંગળિયાત પુત્ર અને બીજી પત્નીએ મળીને નિર્મમ હત્યા કર્યાની ઘટના સામે આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ચા બનાવવા જેવી સામાન્ય બાબતને લઈને થયેલા ઝઘડાએ અંતે હત્યાનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું.
મળતી માહિતી અનુસાર, મોટા મુંજયાસરના ખેડૂત કિશોર પટોળીયાની વાડીમાં કામ કરતા રમણભાઈ કટારા અગાઉ તેમની પહેલી પત્નીના અવસાન બાદ સીતાબેન મસાર સાથે બીજા લગ્ન કર્યા હતા. સીતાબેન તેમના અગાઉના સંબંધથી પુત્ર સુરેશ મસારને સાથે લાવ્યા હતા અને તમામ એક જ સ્થળે સાથે રહેતા હતા.
ગત રાત્રે ચા બનાવવાની બાબતમાં પતિ-પત્ની વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી, જે બાદમાં ઝઘડો વધી જતા સીતાબેન અને તેમના પુત્ર સુરેશે પાલક પિતા રમણભાઈ કટારા પર બોથડ પદાર્થ વડે માથામાં ઘા માર્યા હતા. ગંભીર ઇજાઓના કારણે રમણભાઈનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.
આ હત્યાના બનાવ દરમિયાન વચ્ચે બચાવ માટે આવેલી રમણભાઈની દીકરી અસ્મિતા કટારાને પણ આરોપી પુત્ર દ્વારા માર મારવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તેનું હાથ તૂટી જતાં ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. સીતાબેનને પણ ઝઘડામાં ઇજાઓ થયાની માહિતી છે. બંને ઘાયલોને હાલ સારવાર હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે.
આ ઘટનાની જાણ થતા બગસરા પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે બગસરા હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો, ત્યાં મૃતકની દીકરીએ સમગ્ર ઘટનાની વિગત પોલીસને જણાવી હતી. આ હત્યાની ગંભીર ઘટનાને લઈ અમરેલી ડીવાયએસપી ચિરાગ દેસાઈ સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો અને તપાસ હાથ ધરી હતી.
પોલીસે આ મામલે હત્યાનો ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. હત્યામાં સંડોવાયેલા આંગળિયાત પુત્ર સુરેશ મસાર અને તેની માતા સીતાબેનને પકડવા માટે પોલીસ દ્વારા સઘન શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. હાલ આરોપીઓ ફરાર હોવાનું અને તેમને ઝડપી પાડવા પોલીસના ચક્રો ગતિમાન હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે.
