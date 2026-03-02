20 વર્ષ પૂર્વે અમરેલીના જ્યોતિષ શાસ્ત્રીની આગાહી આજે બની હકીકત; જુઓ ભારત, અમેરિકા, ઈઝરાયેલ અને ઈરાનને લઈને શું કહ્યું
2006માં જ્યોતિષ શાસ્ત્રી દ્વારા ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ઘમસાણ યુદ્ધ થવાની સંભાવના દર્શાવવામાં આવી હતી, જે આગાહી આજે સાચી પુરવાર થઈ હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે.
Published : March 2, 2026 at 5:49 PM IST
અમરેલી: અમરેલીમાંથી એક ચોંકાવનારી અને ચર્ચાસ્પદ ઘટના સામે આવી છે. આશરે 20 વર્ષ પૂર્વે અમરેલીના જાણીતા જ્યોતિષ આગાહીકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી આગાહી આજે સાચી ઠરતી જોવા મળી છે. વર્ષ 2006માં જ્યોતિષ શાસ્ત્રી દ્વારા ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ઘમસાણ યુદ્ધ થવાની સંભાવના દર્શાવવામાં આવી હતી, જે આગાહી આજે સાચી પુરવાર થઈ હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, બે દિવસ અગાઉ અમેરિકા, ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ઘમસાણ યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે. આ યુદ્ધને લઈને વિશ્વભરમાં તણાવનું માહોલ સર્જાયો છે. જ્યોતિષ આગાહીકારનું કહેવું છે કે, આવનારા સમયમાં આ યુદ્ધ વધુ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે અને પરમાણુ યુદ્ધમાં પણ પરિણમી શકે તેવી ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આ જ્યોતિષ શાસ્ત્રી દ્વારા અગાઉ પણ અનેક વખત કરવામાં આવેલી આગાહીઓ સાચી સાબિત થઈ હોવાની ચર્ચા સ્થાનિક સ્તરે થઈ રહી છે. જેના કારણે હવે પરમાણુ યુદ્ધને લઈને કરાયેલી આગાહી કેટલી સાચી ઠરશે તે અંગે લોકોમાં ઉત્કંઠા અને ચિંતા બંને જોવા મળી રહી છે. આગાહીકારના મતે, આ યુદ્ધની અસર માત્ર મધ્ય પૂર્વ સુધી સીમિત નહીં રહે પરંતુ સમગ્ર યુરોપને પોતાના ચક્રોમાં જકડી લેશે.
આ સાથે જ જ્યોતિષ શાસ્ત્રીએ ભવિષ્ય અંગે વધુ એક મહત્વની આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે, આવનારા સમયમાં ભારતનો સુવર્ણ યુગ શરૂ થશે અને ભારત વિશ્વ ગુરુ બનશે. જોકે, સાથે સાથે તેમણે ભારતને બોર્ડર વિસ્તારમાં ખાસ સતર્ક રહેવાની પણ આગાહી કરી છે. વૈશ્વિક યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે ભારતે પોતાની સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ વધુ મજબૂત કરવાની જરૂર હોવાનું આગાહીકારનું માનવું છે.
સમગ્ર મામલે આગાહીકાર જયપ્રકાશ માઢકએ જણાવ્યું હતું કે, “મેં વર્ષ 2006ના માર્ચ મહિનામાં આ આગાહી કરેલી તેને આજે 20 વર્ષ થઇ ગયા. આ આગાહી ચરિતાર્થ બની છે. અમેરિકા - ઇઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચેનું યુદ્ધ લંબાશે એવું હું માનું છું. અમેરિકા ઝડપી પરિણામો ઈચ્છે છે પણ એવું થશે નહિ. આગામી સમયમાં ખાસ કરીને 3 માર્ચ પછી રશિયા પૂર્વી રાષ્ટ્રોના દેશો પર ખાસ કરીને જે સંયુક્ત રશિયા હતું જેમાંથી અલગ પડેલા દેશો પર હુમલો કરી શકે છે. ભવિષ્યમાં એ જર્મની, પોલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ પર પણ હુમલો કરી શકે છે. આમ યુરોધ પર આ યુદ્ધમાં સંકળાશે. હાલ અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પણ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. હું એમ માનું છું કે, મનુષ્ય જાતિ અંદરોઅંદરની લડાઈમાં ખતમ થઇ જશે. મેં ગ્રંથો વાંચ્યા છે અને સમજ્યા છે તે મુજબ કહું છું કે આગામી સમયમાં જાતિ-જાતિ વચ્ચે, ધર્મ-ધર્મ વચ્ચે, દેશો-દેશો વચ્ચે, રાજા અને પ્રજા વચ્ચે લડાઈ જોવા મળશે. અમેરિકા પર અણુબોમ્બ ફેંકવામાં આવશે એવી આગાહી મેં 20 વર્ષ પહેલા કરેલી. એ આગાહી સાચી સાબિત થઇ શકે છે. દુનિયાના દેશોની મ્યાનમાંથી તલવારો બહાર આવાની જગ્યાએ અણુબોમ્બ બહાર આવી ગયા હોય એવું મને લાગે છે. વિશ્વ અણુયુદ્ધ તરફ જઈ રહ્યું હોય એવું મને લાગે છે. રશિયા વારંવાર અણુયુદ્ધની ધમકી આપી રહ્યું છે. પહેલા જે સંકેતો જોયા હતા તે આજે સાચા પડતા દેખાઈ રહ્યા છે. આવનારો સમય વિશ્વ માટે પડકારજનક છે, પરંતુ ભારત માટે નવી તકો પણ લઈને આવશે.”
હાલ આ આગાહી અમરેલી સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. વૈશ્વિક રાજકીય પરિસ્થિતિ અને યુદ્ધના વલણને જોતા લોકોમાં ચિંતા સાથે-સાથે આગાહી કેટલી હદે સાચી સાબિત થશે તે જોવા સૌની નજર આવનારા સમય પર ટકેલી છે.
