ETV Bharat / state

અમરેલીમાં ફરી એકવાર સિંહના શંકાસ્પદ મોતની ઘટના, વન વિભાગ સહિત સ્થાનિકોમાં ચિંતા

મૃત હાલતમાં મળી આવેલ સિંહની ઉંમર અંદાજે એક વર્ષની આસપાસ હોવાનું પ્રાથમિક રીતે માનવામાં આવી રહ્યું છે.

અમરેલીમાં ફરી એકવાર સિંહના શંકાસ્પદ મોતની ઘટના
અમરેલીમાં ફરી એકવાર સિંહના શંકાસ્પદ મોતની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 10:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં ફરી એકવાર સિંહના શંકાસ્પદ મોતની ઘટના સામે આવતા વન વિભાગ સહિત સ્થાનિકોમાં ચિંતા અને ચર્ચાનો માહોલ સર્જાયો છે. દલખાણીયા રેન્જ વિસ્તારમાં એક સિંહનો શંકાસ્પદ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવતા વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને મૃતદેહનો કબ્જો લઈને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.

મળતી માહિતી અનુસાર, મૃત હાલતમાં મળી આવેલ સિંહની ઉંમર અંદાજે એક વર્ષની આસપાસ હોવાનું પ્રાથમિક રીતે માનવામાં આવી રહ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા અને જરૂરી કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. ત્યારબાદ મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ (PM) માટે એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

દલખાણીયા રેન્જના RF હીનાબેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, સિંહના મોતનું ચોક્કસ કારણ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ જાણી શકાશે. હાલ માત્ર પ્રાથમિક તપાસના આધારે કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવું યોગ્ય નથી. વન વિભાગની ટીમ વિવિધ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ પણ અમરેલી જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં અનેક સિંહોના શંકાસ્પદ મોતના બનાવો સામે આવ્યા હતા. આવા બનાવો બાદ વધુ એક ઘટનાએ ફરી અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી ધારી અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી સિંહોના મૃત્યુના બનાવો સામે આવતા લોકોમાં ચિંતા વધી રહી છે.

સ્થાનિક લોકો દ્વારા વન વિભાગ પેટ્રોલિંગ વધુ મજબૂત બનાવે તેમજ જંગલ વિસ્તારોમાં સતત મોનિટરીંગ અને જરૂરી સુરક્ષા પગલાં વધારવામાં આવે તેવી માંગ પણ ઉઠી રહી છે. બીજી તરફ વધુ એક સિંહના શંકાસ્પદ મોતને લઈને અનેક તર્ક-વિતર્કો પણ શરૂ થઈ ગયા છે. હવે સૌની નજર પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પર છે, જે બાદ જ સમગ્ર ઘટનાનું સાચું કારણ સામે આવી શકશે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરતના જંગલોમાં હવે દીપડાઓ માનવ વસ્તીમાં નહીં આવે! વન વિભાગે ગીરથી લવાયેલા હરણો જંગલમાં છોડ્યા
  2. અમરેલી: સિંહના હુમલામાં માસૂમના મોત બાદ વનમંત્રી ચતુરી ગામમાં પહોંચ્યા, પીડિત પરિવારને પાઠવી સાંત્વના

TAGGED:

અમરેલીમાં સિંહનું મોત
AMRELI NEWS
LION DEATH IN AMRELI
ASIATIC LION DEATH
ASIATIC LION DEATH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.