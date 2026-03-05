અમરેલી: ઈરાક–ઇઝરાયેલ યુદ્ધની ભીતિ વચ્ચે પેટ્રોલ–ડીઝલ ખૂટી જવાની અફવાએ ફેલાવ્યો ગભરાટ, પેટ્રોલ પંપો પર ભીડ

ETV Bharat / state

શહેર તેમજ આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી લોકો મોટી સંખ્યામાં કાર, બાઈક, ટ્રેક્ટર સહિતના વાહનો લઈને પેટ્રોલ–ડીઝલ ભરાવવા ઉમટી પડ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 5:22 PM IST

અમરેલી: મધ્ય પૂર્વમાં ઈરાક અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે સંભવિત યુદ્ધની ભીતિના માહોલ વચ્ચે પેટ્રોલ–ડીઝલ ખૂટી જવાની અફવાઓ ફેલાતા અમરેલી જિલ્લામાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. અફવાઓના પગલે અમરેલી, સાવરકુંડલા અને ધારીમાં પેટ્રોલ પંપો પર ભારે ભીડ જોવા મળી હતી.

શહેર તેમજ આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી લોકો મોટી સંખ્યામાં કાર, બાઈક, ટ્રેક્ટર સહિતના વાહનો લઈને પેટ્રોલ–ડીઝલ ભરાવવા ઉમટી પડ્યા હતા. ખાસ કરીને ખેડૂતો ટ્રેક્ટર લઈને આવ્યા હતા અને ટ્રેક્ટરમાં ડીઝલ ભરાવ્યા બાદ બેરલોમાં પણ ડીઝલ ભરાવતા નજરે પડ્યા હતા. પરિણામે અનેક પેટ્રોલ પંપો પર લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી.

જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં પેટ્રોલ–ડીઝલ માટે કતારો લાગતા પુરવઠા વિભાગ હરકતમાં આવ્યું હતું. પ્રતીક કુંભાણી, જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીએ સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લાનાં તમામ તાલુકા મથકો પર પેટ્રોલ–ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. વિવિધ કંપનીઓના પેટ્રોલ પંપો પર કોઈપણ પ્રકારની અછત નથી અને લોકોએ અફવાઓથી દૂર રહેવાની જરૂર છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લામાં પેટ્રોલ–ડીઝલનો પૂરતો પુરવઠો હોવા છતાં અફવાઓના કારણે લોકો દોડધામ કરી રહ્યા છે, જે અનાવશ્યક છે. પુરવઠા વિભાગ દ્વારા લોકોને શાંતિ જાળવવા અને જરૂર વગર પેટ્રોલ પંપ પર ભીડ ન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

અફવાઓના પગલે સાવરકુંડલાના એક HPના પેટ્રોલ પંપ પર તો અચાનક ભારે ભીડના કારણે પેટ્રોલ ખૂટી જતા વેચાણ તાત્કાલિક બંધ કરવું પડ્યું હતું. અન્ય પેટ્રોલ પંપો પર પણ મોસમોટી લાઈનો અને ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાઈ હતી.

આ અંગે સાવરકુંડલાના એચપી પેટ્રોલ પંપના માલિક હકુદાસ ગોંડલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જરૂરી મુજબનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે અને માત્ર અફવાઓના કારણે લોકો ગભરાઈ રહ્યા છે. તેમણે પણ લોકોને અફવાઓથી બચવા અને સંયમ રાખવાની અપીલ કરી હતી.

સમગ્ર ઘટનાએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે અફવાઓના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બની શકે છે. પ્રશાસન દ્વારા કરવામાં આવેલી સ્પષ્ટતા બાદ પણ લોકોએ સાવચેતી રાખી અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરવાની જરૂર હોવાનું જાણકારો જણાવી રહ્યા છે.

