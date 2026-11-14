અમરેલી: ધારી આંબરડી પાર્કમાં પ્રવાસીનો ધસારો, ચાર દિવસમાં 11,000 લોકોએ લીધી મુલાકાત
દિવાળીના વેકેશનમાં અમરેલી જિલ્લાના ધારીનું આંબરડી સફારી પાર્ક પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
Published : November 14, 2026 at 9:37 AM IST
અમરેલી: દિવાળીના વેકેશનમાં અમરેલી જિલ્લાના ધારીનું આંબરડી સફારી પાર્ક પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. સિંહ, દીપડા અને હરણ સહિતના વન્યજીવોને કુદરતી વાતાવરણમાં નિહાળવા મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓની ભારે ભીડ ઉમટી પડી છે. 8થી 13 નવેમ્બરના બપોર સુધીમાં જ આશરે 11 હજારથી વધુ પ્રવાસીઓએ સફારી પાર્કની મુલાકાત લીધી છે.
દિવાળીના તહેવારો અને વેકેશનમાં લોકો પરિવાર સાથે ફરવા માટે અલગ-અલગ સ્થળોની પસંદગી કરતા હોય છે... ત્યારે અમરેલી જિલ્લાના ધારી નજીક આવેલું આંબરડી સફારી પાર્ક પ્રવાસીઓની પહેલી પસંદ બની રહ્યું છે. અહીં સિંહ, સિંહણ, સિંહબાળ, દીપડા, ચિત્તલ અને નીલગાય સહિતના વન્યજીવોને નજીકથી નિહાળવાની તક મળતાં પ્રવાસીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને નાના બાળકો માટે વન્યજીવોને રૂબરૂ નિહાળવાનો અનુભવ યાદગાર બની રહ્યો છે. ગાંધીનગર, સુરત, અમદાવાદ સહિત રાજ્યના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાંથી પ્રવાસીઓ પરિવાર સાથે અહીં પહોંચી રહ્યા છે. કોઈ પ્રથમ વખત સિંહોને નજીકથી નિહાળીને રોમાંચિત છે, તો કોઈ વર્ષો પછી આંબરડી સફારી પાર્કની મુલાકાત લઈને વન્યજીવોના નજારાનો આનંદ માણી રહ્યું છે. પ્રવાસીઓ માટે આ સફારી પાર્ક કુદરતની નજીક સમય પસાર કરવા અને પરિવાર સાથે યાદગાર પળો માણવાનું સુંદર સ્થળ બન્યું.
દિવાળીના વેકેશન દરમિયાન પ્રવાસીઓની વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને વનવિભાગ દ્વારા પણ વિશેષ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. વન સંરક્ષક રામરતન નાલા તથા નાયબ વન સંરક્ષક વિકાસ યાદવના માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રવાસીઓની ભીડને પહોંચી વળવા માટે આંબરડી સફારી પાર્કમાં 8થી 10 વધારાની બસોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તારીખ 8 નવેમ્બરથી 13 નવેમ્બરના બપોર સુધીમાં આશરે 11 હજારથી વધુ પ્રવાસીઓએ આંબરડી સફારી પાર્કની મુલાકાત લીધી છે
સફારી પાર્કમાં બે અલગ-અલગ સ્થળોએ બસ દ્વારા પ્રવાસીઓને સિંહ દર્શન કરાવવામાં આવે છે. જ્યારે એક સ્થળે લેપર્ડ કેજની વ્યવસ્થા છે, જ્યાં પ્રવાસીઓને ખુલ્લા વાતાવરણમાં દીપડો નિહાળવાની તક મળે છે. આ ઉપરાંત ચિત્તલ અને નીલગાય સહિતના વન્યજીવો પણ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે. પ્રવાસીઓની મુલાકાતને વધુ યાદગાર બનાવવા માટે સેલ્ફી પોઇન્ટ, બાળકો માટે પ્લેગ્રાઉન્ડ તેમજ નાસ્તા અને ભોજન માટે ફૂડ કાફેટેરિયાની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. આમ, વન્યજીવોના દર્શનની સાથે પરિવાર અને બાળકો માટે મનોરંજનની સુવિધાઓ પણ ઊભી કરવામાં આવી છે.
આમ આંબરડી સફારી પાર્ક અમરેલી જિલ્લાના પ્રવાસન ક્ષેત્રે પણ આગવું આકર્ષણ બની રહ્યું છે. દિવાળીના વેકેશનમાં પ્રવાસીઓની ભારે ભીડ જોવા મળી છે. લોકો ખાસ કરી ગુજરાતભરમાંથી અહીં આવી સિંહ દર્શન સાથે સાથે દીપડાના દર્શન કરી રહ્યા છે અને અહીં ગીરનું જંગલ નજીક હોવાથી ગીરના જંગલનો પણ આનંદ માણી રહ્યા છે.
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