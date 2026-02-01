અમરેલી: ઓક્સફર્ડ સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થી પર શિક્ષકની મારપીટ મામલે તંત્રની કાર્યવાહી
વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા અને શિસ્ત જાળવવાના હેતુથી અમરેલી જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગે આ ગંભીર મામલે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
અમરેલી: અમરેલી શહેરની ઓક્સફર્ડ સ્કૂલમાં એક શિક્ષક દ્વારા વિદ્યાર્થીને માર મારવામાં આવ્યો હોવાના મામલે ભારે ચકચાર મચી હતી. આ ઘટનાને લઈ મીડિયા દ્વારા અહેવાલ પ્રકાશિત થતા જ જિલ્લા શિક્ષણ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા અને શિસ્ત જાળવવાના હેતુથી અમરેલી જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગે આ ગંભીર મામલે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ઓક્સફર્ડ સ્કૂલના સંચાલનને નોટિસ પાઠવીને સમગ્ર ઘટનાની વિગતવાર સ્પષ્ટતા માંગવામાં આવી હતી. નોટિસ મળતા જ સ્કૂલ સંચાલન તરફથી તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. વિદ્યાર્થી પર હાથ ઉગામનાર યુનુસ ચૌહાણ નામના શિક્ષકને સ્કૂલમાંથી ફરજ પરથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હોવાનું સંચાલકો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.
આ સમગ્ર ઘટનાના અનુસંધાને શિક્ષક યુનુસ ચૌહાણ દ્વારા વિદ્યાર્થીના વાલી તેમજ સંસ્થાને સંબોધીને માફી માગતો લેખિત પત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. પત્રમાં શિક્ષકે પોતાના વર્તન બદલ ખેદ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, થયેલી ભૂલ બદલ તેઓ દિલથી પસ્તાવે છે અને ભવિષ્યમાં આવી કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ ફરી નહીં થાય તેવી ખાતરી આપે છે.
વિદ્યાર્થીના વાલી દ્વારા પણ તંત્રની કાર્યવાહીથી સંતોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. યોગ્ય ન્યાય મળ્યો હોવાનું જણાવતા વાલીએ ઓક્સફર્ડ સ્કૂલના સંચાલન તેમજ જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગનો આભાર માન્યો હતો. આ ઘટનાને પગલે શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથેના વર્તનમાં સંવેદનશીલતા રાખવાની અને શિસ્ત જાળવવાની ફરી એક વખત જરૂરિયાત ઉજાગર થઈ છે.
શિક્ષણ ક્ષેત્રે વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા સર્વોપરી હોવાનું સ્પષ્ટ કરતાં તંત્રએ આવનારા સમયમાં આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તે માટે કડક માર્ગદર્શિકા અને દેખરેખ રાખવાની પણ તૈયારી દર્શાવી છે.
અહીં ખાનગી શાળામાં વિદ્યાર્થીને મારામ મારવાનો બનાવ સામે આવતા જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ નોટિસ બાદ સ્કૂલ પ્રશાસન દ્વારા સમગ્ર પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા? બે દિવસ બાદ સ્કૂલ પ્રશાસનની શિક્ષકના ફરજ પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યો છે અને ભવિષ્યમાં આવો કોઈ બનાવ ન બને તે માટે લેખિત બાહેન્દરી શિક્ષકનું માફીનામું પણ લઈ લેવામાં આવ્યું હતું, સ્કૂલ પ્રશાસન દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું.
