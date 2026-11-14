અમરેલી: 3 વર્ષની બાળકીનું અપહરણ કરનાર આરોપી ઝડપાયો, પોલીસે આ રીતે પાર પાડ્યું ઑપરેશન
લાઠીના અડાતાળા ગામની સીમમાંથી ગુમ થયેલી માસૂમ બાળકી લીલીયાના જાત્રુડા ગામેથી હેમખેમ મળી આવી હતી
Published : November 14, 2026 at 10:07 AM IST
અમરેલી: જિલ્લા પોલીસ દ્વારા નૂતન વર્ષના દિવસે બનેલી ત્રણ વર્ષની માસૂમ બાળકીના અપહરણની ઘટનાનો ભેદ ઉકેલી અપહરણ કરનાર આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. લાઠી તાલુકાના અડાતાળા ગામની સીમ વિસ્તારમાં આવેલી વાડીમાંથી રમતી બાળકીનું અજાણ્યા શખ્સ દ્વારા અપહરણ કરવામાં આવ્યું હોવાની ફરિયાદ નોંધાતાં સમગ્ર પોલીસ તંત્ર દોડતું થયું હતું. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને લાઠી પોલીસ, લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB), સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રૂપ (SOG) અને બાબરા પોલીસની સંયુક્ત ટીમો દ્વારા વ્યાપક સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આખરે પોલીસને લીલીયા તાલુકાના જાત્રુડા ગામની એક વાડીમાંથી બાળકી હેમખેમ મળી આવતાં પરિવારે રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, નૂતન વર્ષના દિવસે લાઠી તાલુકાના અડાતાળા ગામની સીમ વિસ્તારમાં આવેલી વાડીમાં ત્રણ વર્ષની બાળકી રમી રહી હતી. આ દરમિયાન અજાણ્યો શખ્સ બાળકીનું અપહરણ કરી જતાં પરિવારજનોમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો હતો. બાળકીની શોધખોળ કરવા છતાં કોઈ પત્તો નહીં મળતાં સમગ્ર મામલે પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી અને અપહરણની ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી.
માસૂમ બાળકીના અપહરણની ગંભીર ઘટનાને પગલે અમરેલી જિલ્લા પોલીસ તાત્કાલિક હરકતમાં આવી હતી. જિલ્લા પોલીસ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ લાઠી પોલીસ, LCB, SOG અને બાબરા પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ દ્વારા અપહરણ સ્થળથી સંભવિત અવરજવરના માર્ગો પરના આશરે 25 કિલોમીટરના વિસ્તારના CCTV કેમેરાના ફૂટેજની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી હતી. સાથે જ સ્થાનિક લોકોની પૂછપરછ અને શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની હિલચાલ અંગે માહિતી એકત્ર કરવામાં આવી હતી.
પોલીસે આ ઓપરેશન દરમિયાન અંદાજે 100થી 150 જેટલા શકમંદોની પૂછપરછ કરી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, CCTV ફૂટેજ અને સ્થાનિક સ્તરે મળેલી માહિતીને આધારે પોલીસની ટીમો સતત તપાસમાં જોડાયેલી રહી હતી. અનેક દિશામાં હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસના અંતે અપહરણ થયેલી ત્રણ વર્ષની બાળકી લીલીયા તાલુકાના જાત્રુડા ગામની એક વાડીમાંથી મળી આવી હતી. પોલીસે બાળકીને હેમખેમ શોધી કાઢી તેના માતા-પિતાને સહીસલામત સોંપી હતી.
આ અપહરણના ગુનામાં પોલીસે મધ્યપ્રદેશના ધાર જિલ્લાના રહેવાસી સોહન અમરૂ વસુનિયાની ધરપકડ કરી છે. તપાસ દરમિયાન આરોપી સામે પોક્સો સહિતની સંબંધિત કલમોનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે. ધરપકડ બાદ આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવતાં એક દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે. અપહરણ પાછળનો હેતુ શું હતો, આરોપી બાળકીનું અપહરણ કરીને ક્યાં લઈ જવા માંગતો હતો અને આ ગુનામાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ તે સહિતના મુદ્દે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
પોલીસની સંયુક્ત કામગીરીથી માસૂમનો પરિવાર સાથે પુનર્મિલન
ત્રણ વર્ષની બાળકીના અપહરણ જેવી ગંભીર ઘટનામાં અમરેલી જિલ્લા પોલીસની વિવિધ ટીમોએ સંકલન સાથે કરેલી કામગીરીના કારણે બાળકી હેમખેમ મળી આવતાં પરિવારજનોમાં ખુશી અને રાહતની લાગણી ફેલાઈ હતી. ખાસ કરીને 25 કિલોમીટરના વિસ્તારના CCTV ફૂટેજની તપાસ અને 100થી 150 શકમંદોની પૂછપરછ બાદ પોલીસને મળેલી સફળતા આ સમગ્ર ઓપરેશનમાં મહત્ત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ હતી.
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