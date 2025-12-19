અમરેલી: વડિયા, કુંકાવાવ અને બાબરા સિંહોનું નવું આશ્રય સ્થાન, પશુઓનું મારણ કરતા લોકોમાં ફફડાટ
હાલ જિલ્લામાં અંદાજે 262 જેટલા એશિયાટિક સિંહોનો વસવાટ હોવાનું માનવામાં આવે છે.
Published : December 19, 2025 at 3:38 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લો સિંહોનું ગઢ ગણાય છે. હાલ જિલ્લામાં અંદાજે 262 જેટલા એશિયાટિક સિંહોનો વસવાટ હોવાનું માનવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી અમરેલી જિલ્લાના 11 તાલુકામાંથી વડિયા, કુંકાવાવ અને બાબરા તાલુકામાં સિંહોની હાજરી નોંધાઈ નહોતી, પરંતુ હવે સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે.
છેલ્લા કેટલાક સમયથી વડિયા, કુંકાવાવ અને બાબરા પંથકમાં સિંહોની સતત હાજરી જોવા મળી રહી છે. આ વિસ્તારોમાં સિંહોએ પોતાનું નવું રહેણાંક બનાવવાનું શરૂ કર્યું હોવાનું સ્પષ્ટ થાય છે. સાથે સાથે કેટલાક વિસ્તારોમાં સિંહો દ્વારા શિકાર (પશુ મારણ) કર્યાની ઘટનાઓ પણ સામે આવી છે.
વડિયા પંથકમાં સિંહ તથા દીપડાના વધતા આંટાફેરાને કારણે ખેડૂતો અને માલધારીઓમાં ભારે ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં વન્યપ્રાણીઓ દ્વારા પશુઓના મારણની ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે, જેના કારણે ખેડૂતો અને માલધારીઓને મોટું આર્થિક નુકસાન વેઠવું પડી રહ્યું છે.
વન્યપ્રાણીઓ હવે રહેણાંક તેમજ ખેતીવાડી વિસ્તારોમાં અડિંગો જમાવી રહ્યા છે. છેલ્લા બે દિવસમાં વડિયા વિસ્તારમાં સિંહોના ટોળાએ એક માલધારીના બે પશુઓનું મારણ કર્યું હતું. આ ઘટનાની ગુંજ હજુ શાંત પડી નથી ત્યાં જ હનુમાન ખીજડિયા ગામે મધરાત્રે દીપડો શ્વાનનો શિકાર કરતો હોવાનો ભયાનક વીડિયો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો હતો.
આ ઉપરાંત આજે વડિયા તાલુકાના ઢૂંઢિયા પીપળીયા ગામે વધુ એક ખેડૂતના પશુનું સિંહ દ્વારા મારણ કરવામાં આવ્યું છે. સતત બની રહેલી ઘટનાઓને કારણે ખેતીકામ માટે જતા ખેડૂતો અને મજૂરોમાં ભારે ભય ફેલાયો છે. સૂર્યાસ્ત બાદ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અઘોષિત કરફ્યુ જેવો માહોલ સર્જાયો છે.
ખેડૂતોનો આક્રોશ છે કે “અમે ખેતી કરીએ કે પશુઓને બચાવીએ? રાત્રે ખેતકામ કે પિયત માટે જવામાં જીવનું જોખમ ઊભું થાય છે.” ખેડૂતો અને સ્થાનિક લોકોએ વન વિભાગને માંગ કરી છે કે રેવન્યુ વિસ્તારમાં ઘૂસેલા હિંસક વન્યપ્રાણીઓને તાત્કાલિક પાંજરે પકડી સુરક્ષિત રીતે જંગલ વિસ્તારમાં ખસેડવામાં આવે.
હાલ સમગ્ર પંથકમાં ભય અને રોષ બંને જોવા મળી રહ્યા છે. સ્થાનિકોની એક જ માંગ છે કે વન્યપ્રાણીઓને રેવન્યુ વિસ્તારમાંથી તાત્કાલિક દૂર કરી યોગ્ય વ્યવસ્થાથી જંગલ વિસ્તારમાં પુનર્વસાવવામાં આવે, જેથી જનજીવન ફરી સામાન્ય બની શકે. અહીં નોંધણી છે કે અમરેલી જિલ્લાના નવ તાલુકામાં સિંહનો કાયમી વસવાટ છે અને ત્રણ તાલુકા બાબરા વડીયા અને કુકાઓમાં સિહોર નો વસવાટ નોંધાયો નથી પરંતુ છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી આ ત્રણ તાલુકામાં પણ સિહોણો પગ પેસરો થયો છે અને સિંહણ પોતાનું રહેઠાણ અહીં બનાવી રહ્યા છે ત્યારે હાલ લોકો પણ અહીંના સિંહોથી દીપડાઓથી વન્ય પ્રાણીઓથી અજાણ છે ત્યારે લોકોએ ઉછી રહ્યા છે કે વન વિભાગ દ્વારા અહીં નિયમિત પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવે.
