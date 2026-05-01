અમરેલી: પરિણીતાને ભગાડનાર યુવકની હત્યા, યુટ્યૂબર સહિત ત્રણ વિરુદ્ધ નોંધાઈ ફરિયાદ

વાયરલ વીડિયોમાં સમાજની દીકરીને ભગાડવા બદલ દબાણપૂર્વક માફી મંગાવાઈ, થોડા કલાકોમાં જ શાળા પાછળથી મળી આવ્યો મૃતદેહ.

યુટ્યૂબર સહિત ત્રણ વિરુદ્ધ નોંધાઈ ફરિયાદ
યુટ્યૂબર સહિત ત્રણ વિરુદ્ધ નોંધાઈ ફરિયાદ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 1, 2026 at 3:31 PM IST

અમરેલી: જિલ્લાના સાવરકુંડલા તાલુકાના બાઢડા ગામમાંથી એક સનસનાટીભરી ઘટના સામે આવી છે. પરિણીત મહિલાને ભગાડી જનાર યુવકની શંકાસ્પદ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવતા ભારે ચકચાર મચી છે. આ મામલે પોલીસે એક જાણીતા યુટ્યૂબર સહિત ત્રણ શખ્સો સામે હત્યાનો ગુનો નોંધી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની મદદથી બે આરોપીની ધરપકડ કરી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.

મૃતક 26 વર્ષીય નિલેશ રમેશભાઈ ચુડાસમા મૂળ સુરતમાં કડિયાકામ કરતો હતો. તેને એક પરિણીત મહિલા સાથે પ્રેમસંબંધ બંધાયો અને તે તેને ભગાડી ગયો હતો. આ વાતનું મનદુઃખ રાખીને કેટલાક લોકોએ તેનું કાસળ કાઢી નાખવાનું કાવતરું ઘડ્યું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં ચોંકાવનારું કારણ સામે આવ્યું છે.

પરિણીતાને ભગાડનાર યુવકની હત્યા (Etv Bharat Gujarat)

ઘટનાની ગંભીરતામાં તે સમયે જબરદસ્ત વધારો થયો જ્યારે ભાવનગર જિલ્લાના જેસર તાલુકાના કરલા ગામના યુટ્યૂબર તરુણ બાંભણીયા ઉર્ફે તરુણ આહીરે નિલેશને શોધી કાઢી એક વીડિયો બનાવ્યો. આ વીડિયોમાં નિલેશને જમીન પર બેસાડીને સમાજની દીકરીને ભગાડવા બદલ બે હાથ જોડીને માફી મંગાવવામાં આવી રહી હતી. યુટ્યૂબરે વીડિયોમાં જણાવ્યું કે આ યુવકને 27 તારીખનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું હતું, હાજર ન થતાં તેને અમદાવાદથી પકડી લાવવામાં આવ્યો છે. એટલું જ નહીં, તેણે મૃતકના માતા અને ભાઈ પર દબાણ લાવીને અન્ય એક વીડિયો પણ બનાવડાવ્યો હતો. આ બંને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા.

વાયરલ વીડિયોમાં સમાજની દીકરીને ભગાડવા બદલ દબાણપૂર્વક માફી મંગાવાઈ (Etv Bharat Gujarat)

આ વીડિયો વાયરલ થયાના થોડા સમય બાદ સાવરકુંડલાના બાઢડા ગામમાં આવેલી વિરાણી હાઈસ્કૂલ પાછળની પડતર જગ્યામાંથી નિલેશનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. મૃતકના ભાઈ વિરલભાઈ ચુડાસમાએ આ અંગે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે ફરિયાદના આધારે યુટ્યૂબર તરુણ બાંભણીયા (રહે. કરલા, જે. ભાવનગર), વિજય ઉર્ફે રાકેશ દાનાભાઈ નકુમ (રહે. અખેગઢ, તા. મહુવા) અને અમિત હડિયા (રહે. ઘાંડલા) સામે હત્યાનો ગુનો નોંધ્યો છે. લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે તાબડતોબ કાર્યવાહી કરી આમાંથી બે ઇસમોની ધરપકડ કરી લીધી છે.

DYSP વિરલ ચંદને જણાવ્યું કે પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓએ મનદુઃખ રાખીને હત્યા કરી લાશને ફેંકી દેવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. હાલમાં પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ ચાલી રહી છે અને કેટલાક અન્ય આરોપીઓના નામ ખુલવાની પણ શક્યતા છે.

