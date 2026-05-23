અમરેલી: દેવાના બોજ અને ખેતીના નુકસાનથી કંટાળી 45 વર્ષીય ખેડૂતે ટૂંકાવ્યું જીવન
છેલ્લા બે વર્ષથી ખેતીમાં સતત નુકસાન સહન કરી રહેલા અશ્વિનભાઈએ જમીન વેચવાનો નિર્ણય કર્યો, પરંતુ પરિવારે ના પાડી.
Published : May 23, 2026 at 2:35 PM IST
અમરેલી : વડિયા તાલુકાના ખડખડ ગામે એક કરુણ બનાવ સામે આવ્યો છે. આર્થિક સંકળામણ, ખેતીમાં સતત નુકસાન અને બેંકના દેવાના બોજથી કંટાળીને એક યુવાન ખેડૂતે આપઘાત કરી લીધો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે.
મૃતક ખેડૂતની ઓળખ અશ્વિનભાઈ નાથાભાઈ હિરપરા (ઉ.વ. 45) તરીકે થઈ છે. પરિવારજનો અને ગ્રામજનો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, અશ્વિનભાઈ છેલ્લા ઘણા સમયથી આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા હતા. છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન ખેતીમાં સતત નુકસાન, પાક નિષ્ફળતા અને વધતા ખર્ચને કારણે તેમની આર્થિક સ્થિતિ દિવસેને દિવસે નબળી બનતી ગઈ હતી.
મળતી મુજબ, અશ્વિનભાઈએ ખેતી માટે બેંકમાંથી લોન લીધી હતી. પરંતુ પાકમાં આવક ન થતા લોનની ચુકવણી કરવામાં ભારે મુશ્કેલી પડી રહી હતી. બેંક તરફથી સતત ઉઘરાણી માટે ફોન આવતા તેઓ ભારે માનસિક તણાવમાં રહેતા હતા. પરિવારજનોએ જણાવ્યું હતું કે દેવાના બોજમાંથી બહાર આવવા માટે અશ્વિનભાઈએ પોતાની જમીન વેચવાનો નિર્ણય પણ કર્યો હતો.
પરંતુ જમીન સંયુક્ત ખાતાની હોવાથી પરિવારના અન્ય સભ્યોએ જમીન વેચાણ માટે ના પાડી હતી. જેના કારણે અશ્વિનભાઈ વધુ નિરાશ અને તણાવગ્રસ્ત બન્યા હતા. આ વચ્ચે તેમણે ઝેરી ટીકડા પી લીધા હતા. ગંભીર હાલતમાં પરિવારજનો દ્વારા તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નિપજ્યું હતું.
પરિવારજન દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, અશ્વિનભાઈ છેલ્લા અંદાજે 10 વર્ષથી માનસિક રોગની દવા પણ લઈ રહ્યા હતા. આર્થિક મુશ્કેલીઓ અને માનસિક તણાવ વચ્ચે આખરે તેમણે આ પગલું ભર્યું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
આ ઘટના અંગે જાણ થતાં વડિયા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે મૃતદેહનો કબ્જો લઈને પોસ્ટમોર્ટમ સહિતની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. આ ઘટનાએ ખેડૂતોની આર્થિક પરિસ્થિતિ, ખેતીમાં વધી રહેલા ખર્ચ, દેવાના બોજ અને માનસિક તણાવ જેવા મુદ્દાઓને ફરી એકવાર ચર્ચાના કેન્દ્રમાં લાવ્યા છે.
